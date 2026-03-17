Renunció Fernando Bearzi como titular del ANSES este martes: el Gobierno ya oficializó su reemplazo

Fernando Bearzi renunció este martes 17 a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El funcionario, que había asumido como director en febrero de 2025, oficializó su salida ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Bearzi es un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había agarrado el cargo luego de la polémica partida de Mariano de los Heros, quien había adelantado a la prensa planes de una reforma previsional, lo cual no estaba estipulado por la Casa Rosada.

El Gobierno anunció quién es el nuevo titular de ANSES

Desde la cartera que maneja Pettovello informaron que Guillermo Arancibia asumirá como director ejecutivo de ANSES tras la renuncia de Bearzi.

«Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de ptimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo», precisaron en un comunicado oficial.