Nuevas renuncias en el Gobierno: otros dos funcionarios dejaron sus cargos y ya son cuatro en 24 horas

Siguen las renuncias dentro de la Secretaría de Transporte. Luego de que el secretario Luis Pierrini anunciara su renuncia, se confirmaron las salidas de los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). En total, hubo cuatro salidas del Gobierno en las últimas 24 horas, ya que Paul Starc informó que dejó de ser el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los cambios fueron gestionados por el nuevo coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien solía desenvolverse como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de Casa Rosada en Infobae.

Además, reportaron que Pierrini se fue por «motivos personales», mientras trascendieron presunto malestar por el manejo de subsidios de los colectivos.

“Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, destacaron.

Quienes dejaron sus cargos este miércoles dentro de Transporte fueron Gerardo Boschín, ahora ex presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), y Leonardo Compelatore, quien era titular de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).

Ambos habían asumido en mayo del 2025, luego de que Pierrini sea anunciado como nuevo secretario de Transporte.

Sus salidas se enmarcan dentro de un contexto de privatización: SOFSA es una de las empresas que figuran en la Ley Bases para que puedan pasar a manos privadas.

Mientras tanto, no se anoticiaron modificaciones dentro de Ferrocarriles Argentinos (FA), a cargo de Luis Federico Canedi. Sin embargo, se estima que ocurran pronto, ya que falta poco para que se publique el pliego de llamado a licitación del Belgrano Cargas y Logísticas.

Paul Starc dejó la conducción de la Unidad de Información Financiera

Además de las salidas en Transporte, en las últimas 24 horas también se confirmó la salida de Paul Starc como titular de la UIF.

El exfiscal, cercano a Santiago Caputo, deja el área luego de 12 meses. La decisión se conoce tras reuniones en Washington por la causa AFA y cambios de fondo en el rol del organismo antilavado durante el Gobierno de Javier Milei.

La desvinculación de Starc se oficializará durante la jornada mediante un comunicado del Gobierno.

Starc había llegado a la UIF tras la salida de Ignacio Yacobucci, primer titular del organismo en la gestión de Milei. Su designación se concretó en abril de 2025, luego de la audiencia pública realizada el 17 de marzo de ese año, aunque había sido elegido en enero.

La salida del exfiscal era mencionada desde hace tiempo en el ámbito del ministerio de Justicia, del que depende la UIF. La decisión terminó de concretarse este jueves, según indicaron las mismas fuentes.

La semana pasada, Starc había viajado a Washington, Estados Unidos, para mantener reuniones en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo fue intercambiar información sobre sociedades y operaciones financieras bajo análisis judicial.

Además, a comienzos de este mes, la UIF dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en América Latina.

Durante la llegada de Starc, el Gobierno dispuso por decreto 274/2025 que la UIF dejara de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La decisión modificó la reglamentación de la ley que creó el organismo y la Ley de Inteligencia, en relación con la Agencia Federal de Ciberseguridad.

En su lugar, asumirá el licenciado Ernesto Gaspari, un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se confirmó que Starc no abandonará la administración pública: continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.