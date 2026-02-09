Renunció Demian Reidel de la Nucleoeléctrica Argentina luego de la polémica por sobreprecios: quién lo reemplazará

Este lunes se conoció que renunció Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina. Fue asesor de Javier Milei. Es ingeniero físico y presidía la compañía estatal desde abril de 2025.

Quedó envuelto en una polémica por sospechas de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza, precisaron medios de Buenos Aires.

Quién reeemplazará a Demián Reidel

Su reemplazo en el área sería Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y quien fue también presidente de Dioxitek S.A, indicó La Nación.

Tambièn mencionó que del directorio anterior solo seguirá en funciones Diego Chaher, cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Demián Reidel y su descargo ante la denuncia por sospechas de sobreprecios

Demián Reidel quedó bajo sospecha de presunta corrupción debido a que saldó deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. La semana pasada había rechazado las acusaciones al asegurar que el dinero lo obtuvo de operaciones “transparentes” que “constan en su declaración jurada”

“No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles. En 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es la deuda”, dijo en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que el 15 de diciembre del año pasado “vendió esa parte por 770.000 dólares” y que tanto la compra como la “venta fue con fondos propios”. “Cobré y cancelé la deuda”, agregó.

Para finalizar, remarcó que fue una operación “transparente, totalmente documentada” y que se llevó a cabo bajo “firmas certificadas ante escribano público”.

Con Noticias Argentinas y La Nación