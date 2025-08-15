Replantearon la obra para evitar el anegamiento por lluvias en el centro de Cutral Co: $ 4.300 millones de presupuesto

En Cutral Co, se presentó un plan de desagües pluviales que busca evita el anegamiento de las zonas céntricas o el casco antiguo de la ciudad, que sufren inundaciones con las tormentas. El plan original que se inició y quedó suspendido fue replanteado y ahora el municipio afrontará el costo previsto en $4.311 millones con fondos propios. Se llamará a una licitación pública nacional y se construirán redes que recogerán el líquido y luego desembocarán en el zanjón o Cañadón Zapala.

El llamado plan pluvioaluvional que empezó a proyectarse en 2021 con las anteriores administraciones municipal y nacional, avanzó hasta la profundización y cementación del llamado canal chico, que corre desde la zona de la terminal de ómnibus paralelo a la Ruta 22 y luego, continúa por JJ Valle hasta desembocar en el zanjón o Cañadón Zapala. Sin embargo, faltó toda una etapa que quedó trunca ante la suspensión de envío de fondos nacionales.

El municipio resolvió que hará frente con recursos propios, aunque se replanteó el proyecto. Así, el intendente Ramón Rioseco dijo en la presentación que se avanzará en la financiación, debido a que el municipio tiene superávit fiscal. «El objetivo principal es dar una solución definitiva a la problemática de calle Salta. Les pedimos paciencia a los vecinos, pero son obras fundamentales para la ciudad. Los recursos están garantizados y son 100% municipales», aclaró.

La calle Salta por la que escurre naturalmente el agua de tormenta. (Foto: Gentileza)

La calle Salta: es el cauce natural que toma el agua de lluvia

Para explicar en qué consistirá el proyecto, se describió cómo se hizo el estudio de factibilidad y una vez aprobado, se determinó qué tareas se ejecutarán en los dos barrios que figuran entre los más céntricos y antiguos.

El secretario de Obras Públicas, Henry Torrico detalló que hoy no se cuenta con pendientes y no hay enlaces para desagotar la cantidad de agua que se acumula con las tormentas. Eso impide el desagote por el canal existente por lo que provoca la saturación del sistema, sin posibilidad de evacuar el agua como corresponde.

Se concretó un estudio hidráulico que consistió en el relevamiento topográfico, en cómo están las cuencas y subcuencas y con los datos estadísticos obtenidos a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, sobre el tiempo de duración y la intensidad de las lluvias, se pudieron volcar a un modelo matemático.

El resultado permitió verificar el sistema actual y elaborarl el plan de solución para la población que se encabeza con la seguridad, en principio, y luego todas las áreas expuestas en el momento de las lluvias. El secretario de Obras Públicas indicó que como ocurre históricamente, la calle Salta es la más afectada por ser cauce natural de desagote.

Entonces, habrá soterramiento de conductos que consisten en cañerías de hormigón armado o de polietileno de alta densidad y se construirán sumideros.

El secretario de Obras Públicas, Henry Torrico presentó en qué consistirá el plan (Fotos: gentileza)

El plan propone la cañería desde las calles Di Paolo y Río Negro -donde nace el zanjón chico, en la terminal de ómnibus- continuará por ésta última arteria y tendrá el quiebre en Alem. Desde allí el sistema seguirá hasta La Pampa y continuará hacia el oeste por Salta hasta llegar a Roca. «Será en cañería doble de 1.200 milímetros de diámetro: irán dos caños en paralelo porque es el sitio donde más agua se debe encauzar y dremar todos los aportes de diferentes arterias», dijo el funcionario.

Habrá un afluente por Di Paolo, que continuará por Principal Sáez y llegará a Eguinoa. Otro está proyectado en Alem, continuará con la doble cañería hasta Principal Sáez, doblará hacia Perito Moreno, hacia el sur hasta llegar a Olascoaga. El tercer afluente estará en Roca, desde Salta hasta avenida Carlos H. Rodríguez.

«Con este planteo de solución o plan de obra, el modelado arroja como esultado que hay un saneamiento concreto en toda la zona afectada, encauzando el agua», concluyó el funcionario.

Para ejecutar la obra se dispuso un presupuesto de $4.311.199.213,74 y el llamado a una licitación pública nacional, con un plazo de ejecución de 330 días corridos.