Residencias médicas: el Gobierno de Javier Milei provincializa los exámenes de ingreso a partir de 2026

El Gobierno de Javier Milei implementará un cambio significativo en el sistema de residencias médicas a partir de 2026. Según lo acordado en el Consejo Federal de Salud (COFESA), cada provincia será responsable de organizar y financiar sus propios exámenes de ingreso, lo que pondrá fin al examen unificado que se realizaba a nivel nacional. Aseguraron que la decisión, encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, busca adaptar la formación de los profesionales a las necesidades específicas de cada jurisdicción.

La determinación se tomó luego de que se detectaran irregularidades en el Examen Único de Residencias 2025. El Gobierno informó que ninguno de los 117 aspirantes que se presentaron a rendir nuevamente el examen logró revalidar la nota del primer parcial, y que 109 de ellos eran extranjeros. Este hecho reforzó la idea de descentralizar el proceso.

Además, el ministro Lugones enfatizó que la salud es una cuestión jurisdiccional y que solo cada provincia “sabe qué tipo de médicos necesita para su población”. Este nuevo lineamiento también implica que la Nación dejará de financiar las becas para las residencias, una responsabilidad que ahora recaerá directamente sobre las provincias.

Qué opinaron las provincias sobre los cambios anunciados para 2026

Según difundió Infobae, los ministros provinciales coincidieron en que la formación de profesionales debe ajustarse a las particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias de cada región. Así, encomendaron que los médicos se especialicen de acuerdo a las demandas locales.

“La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, enfatizó Lugones.

Otros anuncios del Gobierno de Javier Milei en materia de salud

Según informaron medios de Buenos Aires, durante la reunión del COFESA, se abordaron otros temas clave que complementan la agenda de salud del gobierno.

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó avances en la compra de medicamentos de alto costo, destacando la implementación de nuevos reglamentos y procesos de compra que permitieron una eficiencia en el gasto de 40 millones de dólares. Además, indicó se agilizaron los trámites, reduciendo el tiempo de provisión de seis meses a 35 días.

Otro punto central fue la actualización de la regulación alimentaria. El subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, Saúl Flores, y la directora nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no Transmisibles, Manuela Bullo, informaron sobre el avance de la Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA).

El Decreto 538/2025 dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), transfiriendo su función a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para agilizar el proceso de actualización del Código Alimentario Argentino.

En materia de seguridad alimentaria, la directora del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Mónica López, reveló los resultados de un relevamiento sobre el uso de colorantes artificiales. Se detectó la presencia de aditivos como Sunset Yellow y Tartrazina en más de 5.000 productos procesados, de los cuales el 40% tiene una alta concentración de estos colorantes, asociados a alergias y sensibilidades alimentarias.

La agenda del COFESA también incluyó la situación epidemiológica nacional, con un enfoque en el brote de sarampión y la importancia de la vacunación. Se destacó la colaboración con instituciones educativas para identificar a niños sin cobertura de inmunización, con el objetivo de reforzar las campañas de vacunación.

Finalmente, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González, expuso sobre la vigilancia epidemiológica de suicidio e intento de suicidio, subrayando la importancia de este monitoreo para la salud pública.

Con estas medidas, el Gobierno de Javier Milei busca descentralizar la gestión de la salud y la formación profesional, adaptando las políticas a las necesidades específicas de cada región del país y promoviendo una mayor eficiencia y transparencia en la administración de recursos y programas sanitarios.