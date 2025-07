Cambios en las residencias médicas: el gobierno de Neuquén se diferenció de Milei y dijo que la provincia está «en el otro extremo»

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, se diferenció del modelo del gobierno nacional de Javier Milei, luego de conocida la modificación del sistema de residencias médicas, planteadas a partir de ahora como becas. Comparó la situación salarial de un profesional residente en el hospital Garraham subrayó que en Neuquén: «estamos en el otro extremo» y reinvidicó la ley que las rige desde 2024.

El titular de la cartera sanitaria, Martín Regueiro estuvo en Cutral Co para firmar tres convenios con el municipio que dirige Ramón Rioseco. En ese contexto, se refirió al cambio en el sistema de residencias médicas que marca la resolución del Ministerio de Salud. La modificación implica que las y los residentes accedan a becas y no que perciban los aportes ni se contemple otros ítems como las vacaciones u obra social.

Regueiro puso el tema en la mesa y comentó que la resolución cambia la contratación del regimen de residentes. «Lo que plantea el e stado nacional es cambiar de relación laboral, (pasar de estar) en relación de dependencia con aguinaldo, obra social y todo, a una beca», subrayó.

El funcionario señaló que el estado nacional está planteando que las contrataciones de médicos y médicas, en las carreras de especialistas que atienden a toda la población cambien, apuntando a retirarles el aguinaldo, sin vacaciones y otros beneficios que tienen los trabajadores en relación de dependencia.

Sin embargo, en Neuquén la situación es otra y se plantea la defensa del estado que se debe mejorar porque tiene que ser eficiente: «pero no nos podemos correr. Tenemos que pensar como mejorar para dar respuesta de una manera distinta», dijo.

Más adelante subrayó su deseo de «reivindicar el rol de la provincia con las residencias médicas: estamos en el otro extremo».

El funcionamiento de las residencias médicas en Neuquén

Para diferenciar de lo que ocurre, por ejemplo, en el hospital Garraham, donde el personal que está en conflicto y reclama por las mejoras en las condiciones salariales y laborales, Regueiro describió cómo es el sistema en Neuquén.

Recordó la ley que regula el tema es de marzo de 2024 y marca que las y los residentes con guardias tienen guardias de 12 horas y a partir de la quinta perciben una remuneració diferencial; vacaciones; obra social, y aportes.

«La diferencia es de casi 3 a 1 porque un residente en la mejor condición del Garraham cobra 900 mil pesos y acá $2. 200.000. El escenario es muy ditinto. Queremos defender la salud pública y la inversión en salud es muy grande, no tenemos acá el estado nacional», concluyó.

Además explicó que la existencia de hospitales como el Garraham importa en Neuquén porque no se necesita, pero cuando se lo demanda tiene que funcionar porque es de muy alta complejidad.

«Tenemos que ver cómo nos queremos plantar y enemos que defendernos como neuquinos que elegimos otra forma de vida y de sistema de salud», concluyó.