Respaldo oficial: Javier Milei sostiene su apoyo a Manuel Adorni mientras avanzan las causas por su patrimonio

El Gobierno nacional ratificó la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete tras el avance de diversas presentaciones en los tribunales federales.

La decisión del Poder Ejecutivo se centra en sostener la estructura política actual y evitar que los cuestionamientos judiciales sobre el funcionario afecten la dinámica de la gestión.

La situación procesal de Adorni se ha diversificado en las últimas semanas con expedientes que analizan distintos aspectos de su actividad y patrimonio.

Uso de bienes oficiales: Se investiga el traslado de familiares en el avión presidencial ARG-01 durante un viaje a Nueva York.

Se investiga el traslado de familiares en el avión presidencial durante un viaje a Nueva York. Evolución patrimonial: La Justicia puso la lupa sobre la adquisición de una propiedad en el Indio Cuá Golf Club y una operación inmobiliaria en el barrio de Caballito.

La Justicia puso la lupa sobre la adquisición de una propiedad en el y una operación inmobiliaria en el barrio de Caballito. Viajes al exterior: Existen pedidos de informes sobre traslados a Punta del Este y versiones sobre un viaje a Aruba que el funcionario ha desmentido.

Ante este escenario, Adorni designó como abogado defensor a Matías Ledesma, un penalista de trayectoria en causas de alta exposición pública.

El factor político y la proyección a las elecciones 2027

Para la mesa chica de la Casa Rosada, la permanencia del Jefe de Gabinete se considera un activo estratégico tras los resultados electorales obtenidos en la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo interpreta la presión judicial como una acción coordinada de sectores opositores y busca responder mediante la intensificación de la agenda de gestión.

En los próximos días, se ha programado una serie de encuentros técnicos entre Adorni y ministros como Mario Lugones (Salud) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), con el objetivo de proyectar la planificación gubernamental hacia el periodo 2026/2027.

Avances en Comodoro Py: testimoniales y registros

En el ámbito judicial, el juez federal Ariel Lijo citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, profesional de confianza de Adorni. Los registros oficiales de ingreso a la Casa Rosada detallan que la notaria visitó la sede de gobierno en al menos siete oportunidades.

La investigación, que cuenta con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar el tenor de las gestiones profesionales realizadas por la escribana para el funcionario. En paralelo, la comisión parlamentaria que analiza el caso de la criptomoneda $LIBRA continúa remitiendo información al fiscal Eduardo Taiano, lo que podría derivar en nuevas medidas procesales que involucren al entorno ministerial.