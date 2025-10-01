Reunión clave entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof: «Hay que sumar fuerzas»

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles a la expresidenta Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. «Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre«, remarcaron fuentes cercanas a Fuerza Patria. El encuentro se produjo tras más de 100 días de detención de la exmandataria y a menos de un mes de los comicios.

Según informó Infobae, la conversación fue calificada por los entornos de ambos líderes como “buena” y “constructiva”. La falta de una imagen oficial del encuentro sugiere que, si bien el acercamiento es un primer paso, las tensiones internas en el peronismo bonaerense aún no han sido saldadas por completo.

La reunión se extendió por una hora y media y abordó tanto la situación nacional como el panorama internacional, con foco en el «apoyo» del gobierno de Donald Trump a Javier Milei.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se acercan de cara a las elecciones 2025

La conversación giró en torno a la estrategia del peronismo estas elecciones 2025. “Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”, resaltaron allegados.

La última vez que ambos dirigentes se habían visto fue el 10 de junio, en la sede del Partido Justicialista, justo antes de la detención de la expresidenta. Aquel encuentro previo estuvo marcado por fuertes tensiones internas y reproches de la militancia.

Axel Kicillof en San José, tras el encuentro con Cristina Kirchner. (Gentileza).

La demora en esta visita, a pesar de los reclamos públicos del kirchnerismo duro a Kicillof, había sido interpretada por algunos sectores como un intento de distanciamiento político. El mandatario provincial recibió la habilitación judicial necesaria para el encuentro, que se concretó buscando achicar las grietas internas del espacio.

Axel Kicillof busca un acuerdo de convivencia con Cristina Kirchner

El reencuentro no solo tiene una lectura electoral, sino también de gestión. Kicillof busca negociar un acuerdo de convivencia con la expresidenta que permita ordenar a los sectores internos más críticos dentro de la estructura bonaerense.

Su intención es frenar el «fuego amigo» para que su liderazgo en la provincia se consolide y pueda avanzar sin ser obstaculizado por facciones que le responden a la expresidenta.

Este paso se da en un momento en que el peronismo, en su conjunto, ha optado por una estrategia de confrontación directa con el presidente Milei, buscando que el oficialismo se desgaste en sus propios problemas antes de la contienda electoral.