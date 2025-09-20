«Que olor a default»: Cristina Kirchner advirtió sobre el colapso del plan económico de Javier Milei

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra el presidente Javier Milei y su plan económico. A través de las redes sociales, advirtió sobre un inminente colapso. Con un tono irónico y beligerante, la exmandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: «¡Che Milei! ¡Que olor a default!…». Además, aprovechó para cuestionar a Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad y a Luis Caputo por «la fuga» de dólares.

Desde su prisión domiciliaria, Kirchner acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: «TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS».

La expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está «financiando la fuga a dólar barato» con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: «¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!».

¡Che Milei! ¡Que olor a default!…



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

Cristina Kirchner contra todos: qué dijo de Luis Caputo y Mauricio Macri

Cristina Kirchner cruzó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri.

Se mofó de la promesa de «vender hasta el último dólar en el techo de la banda», asegurando que la única banda que existe es «LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país».

Además, señaló a Federico Sturzenegger como «partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país» en tres ocasiones, y dijo que Caputo «logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años».

La burla de Cristina Kirchner por los audios de Spagnuolo y las presuntas coimas de Karina Milei

La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: «¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’? Daaaaaale!!!«.

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: «Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?«.

*Con información de Noticias Argentinas