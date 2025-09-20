El kirchnerismo se movilizó a 100 días del arresto domiciliario de Cristina: así fue el saludo desde San José 1111

Este sábado se cumplen 100 días desde que Cristina Kirchner está con arresto domiciliario desde que fue condenada por la causa Vialidad. El kirchnerismo realizó una movilización bajo el lema «Cristina Libre, 100 días de injusticia».

La concentración fue organizada por La Campora y otras organizaciones afines en San José 1111, en el barrio Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

La expresidenta que cumple una condena de 6 años salió a saludar desde el balcón en reiteradas oportunidades y la muchedumbre coreó varias veces su nombre y hasta le dedicó las estrofas del himno nacional argentino.

Foto: Gentileza.

La movilización fue también una manifestación de un sector del peronismo para denunciar una condena «proscriptiva», para impedir que Cristina se presente a las elecciones bonaerenses como diputada provincial y una posible candidatura nacional en 2027.

Una de los referentes peronistas -quien se encuentra en una feroz interna con los militantes de Cristina Kirchner- que se expresó durante esta jornada fue Axel Kicillof.

“Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, indicó y añadió: “La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”.

«Que olor a default»: el tuit de Cristina Kirchner de este sábado contra Javier Milei

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra el presidente Javier Milei y su plan económico. A través de las redes sociales, advirtió sobre un inminente colapso. Con un tono irónico y beligerante, la exmandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: «¡Che Milei! ¡Que olor a default!…». Además, aprovechó para cuestionar a Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad y a Luis Caputo por «la fuga» de dólares.

Desde su prisión domiciliaria, Kirchner acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: «TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS».

La expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está «financiando la fuga a dólar barato» con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: «¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!».

Además, cruzó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri.

Se mofó de la promesa de «vender hasta el último dólar en el techo de la banda», asegurando que la única banda que existe es «LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país».

Asimismo, señaló a Federico Sturzenegger como «partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país» en tres ocasiones, y dijo que Caputo «logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años».

Por último, La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: «¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’? Daaaaaale!!!«.

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: «Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?