Revés judicial para José Luis Espert: seguirá investigado en dos causas separadas

El juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez De Giorgi, rechazó un pedido del diputado en uso de licencia José Luis Espert para unificar en los tribunales porteños las causas judiciales que enfrenta por presunto financiamiento irregular de campaña y lavado de dinero. La decisión fue tomada al considerar que el planteo era «prematuro» y podría entorpecer el avance de una de las investigaciones.

El abogado defensor de Espert, Alejandro Freeland, había solicitado que la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, sea remitida a Comodoro Py. Argumentó que ambas investigaciones son conexas, ya que en ambas aparece involucrado el empresario Fred Machado, acusado de lavado de activos vinculados al narcotráfico.

Mirabelli investiga el supuesto pago de 200.000 dólares en efectivo que Machado habría realizado a Espert como parte de un presunto contrato de servicios, una maniobra denunciada por el dirigente social Juan Grabois. En el marco de esa causa, el juez impuso el secreto de sumario y ordenó una serie de procedimientos.

Por su parte, la fiscal Alejandra Mángano, que interviene en la causa iniciada en abril de 2021 en Comodoro Py, se opuso al pedido de unificación. Según sostuvo, el reclamo de la defensa «resulta prematuro» porque aún no se cuenta con elementos suficientes que justifiquen la conexidad entre los expedientes.

Investigan si Espert recibió 200 mil dólares y usó medios aportados por Fred Machado

Esa investigación apunta a determinar si Espert utilizó, durante su campaña presidencial de 2019, aviones privados y una camioneta blindada que habrían sido facilitados por Machado.

En tanto, la causa abierta en San Isidro el 25 de septiembre de 2025 indaga la posible recepción e incorporación al sistema financiero de fondos provenientes del narcotráfico, presuntamente entregados por Machado al diputado el 1° de febrero de 2020.

En su resolución, Martínez De Giorgi coincidió con la fiscalía en que el planteo «no puede prosperar por el momento». Según argumentó, «proceder de modo contrario podría resultar contraproducente, pues esa decisión entorpecería el avance de la investigación» que se lleva adelante en San Isidro.

De este modo, las dos causas contra Espert seguirán tramitando en forma separada, mientras continúan las investigaciones sobre el presunto financiamiento irregular de su campaña y los vínculos con el empresario acusado de lavado de dinero.

Con información de Noticias Argentinas