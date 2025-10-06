Renuncia de José Luis Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo y qué pasa con las boletas

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desató un fuerte sacudón político dentro de La Libertad Avanza (LLA) y abrió un interrogante inmediato: qué pasa con su lugar en la lista. El economista, que hasta hace pocos días ratificaba su participación en las elecciones del 26 de octubre, anunció su decisión a través de la red social X.

«Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios», escribió Espert, luego de que trascendiera la investigación judicial en Estados Unidos sobre un presunto pago de 200 mil dólares del empresario Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico, informó Infobae.

La salida del dirigente generó un inmediato reacomodamiento en la estructura libertaria bonaerense, donde la tensión por el caso ya venía creciendo. Pese a los esfuerzos del oficialismo por contener el impacto político, la dimisión terminó por forzar un cambio en la estrategia de campaña y en el esquema de candidatos.

Qué dice la ley electoral sobre un reemplazo

El Código Electoral Nacional, en su artículo 7, establece que en caso de fallecimiento, renuncia, incapacidad o inhabilitación de un candidato oficializado antes de las elecciones, la agrupación política o la Justicia Electoral debe designar a su reemplazo.

«Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones (…) será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista«, indica el texto legal.

El mismo artículo señala que la sustitución debe respetar los criterios de paridad de género, y que la Justicia Nacional Electoral debe dar a conocer los cambios a través de su sitio web.

Sin embargo, en este caso hay un obstáculo adicional: el plazo para modificar las boletas ya venció.

Boletas impresas y plazos vencidos

Las fuentes de la Justicia Electoral confirmaron que el período habilitado para cambiar los nombres y el orden de los candidatos en las boletas únicas de papel (BUP) ya expiró. No sólo eso: las boletas ya fueron impresas y comenzó el operativo de fraccionamiento y despliegue en todo el territorio bonaerense.

«La instancia de impresión ya está precluida, no se puede retrotraer», aseguró una fuente del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de la organización de los comicios en el distrito más poblado del país, donde están habilitadas para votar 13.353.974 personas.

Modificar ahora las boletas implicaría —según la Justicia— «un repliegue, destrucción y reimpresión», un procedimiento que a menos de tres semanas de la elección se considera inviable. «Para cambiar las boletas, se debería hacer un repliegue de las boletas, su destrucción y reimpresión. A menos de tres semanas, no es posible hacerlo», indicaron.

Quién encabezará la nueva lista

En los hechos, la lista bonaerense de La Libertad Avanza será encabezada por Diego Santilli, quien ocupaba el segundo lugar detrás de Espert. En el siguiente escalón se mantendrá Karen Reichardt, una figura propuesta directamente por el presidente Javier Milei.

Fuentes cercanas al espacio adelantaron que los apoderados del partido, presidido a nivel nacional por Karina Milei, presentarán un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral para formalizar el corrimiento y ajustar el orden de los candidatos.

Desde la Justicia Electoral reconocen que el procedimiento es posible siempre que se mantenga la paridad de género y que todos los candidatos varones «se muevan un puesto hacia arriba».

De esa forma, el cambio se formaliza en el sistema de cómputo, pero sin alterar el contenido impreso de las boletas.

Así, aunque su dimisión ya fue oficializada, el nombre y el rostro de José Luis Espert seguirán presentes en el cuarto oscuro.

Las razones detrás de la renuncia

El episodio que detonó la salida del economista tuvo su punto de inflexión con la publicación de un informe del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que reveló una transferencia bancaria por 200 mil dólares desde una firma guatemalteca —Minas del Pueblo, presuntamente vinculada a Machado— hacia Espert en 2020. El movimiento quedó registrado en el Bank of America y fue presentado como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia del empresario, en el estado de Texas.

En su defensa, Espert admitió su vínculo con Machado y los pagos recibidos, aunque dijo desconocer cualquier indicio de actividades ilegales. También reconoció haber compartido varios vuelos con él, a pesar de que inicialmente había dicho que solo viajaron juntos «una vez».

Pese a sus intentos por sostener la postulación, el respaldo político se fue diluyendo. Finalmente, el economista decidió bajarse de la contienda electoral, dejando a su espacio ante un desafío logístico y legal a días de la votación.