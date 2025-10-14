El Gobierno de Javier Milei formalizó los pasos para la extradición de «Fred» Machado a Estados Unidos

El Gobierno nacional formalizó los pasos administrativos para disponer la extradición de Federico Andrés «Fred» Machado, el empresario de Viedma requerido por la justicia de Estados Unidos. Se lo acusado de graves delitos como asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.

Según informó Clarín e Infobae, se firmó de una resolución conjunta entre la Jefatura de Gabinete y la Cancillería. El Ejecutivo rubricó la disposición el jueves pasado, pese a no publicarse en el Boletín Oficial, ya que se trata de un acto administrativo de alcance particular.

Esta medida da cumplimiento al fallo del máximo tribunal, que rechazó los argumentos de la defensa del empresario y confirmó que la solicitud cumple con todos los requisitos de cooperación internacional en materia judicial.

La Corte Suprema y el aval del Gobierno para la extradición

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, había dejado la decisión en manos del Poder Ejecutivo. La Oficina del Presidente anunció previamente, mediante un comunicado, que se habían instruido a las principales carteras intervinientes para que tomaran las decisiones legales y comenzaran el proceso.

En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó públicamente que Machado será custodiado por las fuerzas federales para garantizar su traslado. La resolución de la Corte ratificó que la extradición es procedente para que el empresario sea sometido a proceso por cinco cargos principales que le imputa la justicia de Texas.

La confirmación se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara el pedido de extradición la semana pasada. La decisión del Ejecutivo fue comunicada directamente al Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que había declarado procedente el proceso judicial contra Machado, cuyo nombre se hizo público en Argentina por haber financiado parte de la campaña presidencial de 2019 del actual diputado nacional, José Luis Espert.

El origen de la causa y la vinculación con José Luis Espert

La causa contra Fred Machado se originó a partir de una acusación de un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas, que lo imputa por: integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína; fabricación, distribución e importación ilegal de droga; asociación ilícita para cometer lavado de dinero; y conspiración para perpetrar fraude electrónico.

Durante el proceso en Argentina, la defensa del empresario, representada por Norberto Oneto y Roberto Rallin, presentó diversas objeciones, incluyendo la supuesta inexistencia de «doble incriminación» y el cuestionamiento a la inconstitucionalidad de la ley de extradición, argumentos que fueron rechazados por la Corte Suprema.

Finalmente, el nombre de Machado cobró notoriedad política cuando se reveló su vínculo económico con el diputado José Luis Espert, quien recientemente desistió de su postulación a renovar su banca en la provincia de Buenos Aires a raíz de este escándalo. Según consta en el expediente, Espert habría recibido una transferencia de aproximadamente USD 200.000 por asesoría y se le atribuye haber realizado cerca de treinta vuelos en aviones privados financiados por el empresario durante su campaña de 2019.