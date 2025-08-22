«Riesgo kuka», «votar estupideces» y «ortodoxia fiscal»: las 10 frases destacadas de Javier Milei en la Bolsa de Comercio

Javier Milei estuvo este viernes en Rosario en marco del aniversario de la Bolsa de Comercio. Allí, el presidente dio un discurso de casi una hora en la que se refirió a la volatilidad de la tasa de interés, el último dato de inflación y el escenario electoral de cara a octubre.

Previo a que el presidente se suba al escenario, también disertaron el presidente de la institución, Miguel Simioni, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En la previa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió un boceto de la presentación de Milei en sus redes sociales.

En breve, esto ocurrirá en la Bolsa de Comercio de Rosario. Fin. pic.twitter.com/lcNkmZLVte — Manuel Adorni (@madorni) August 22, 2025

Después de las 20, el presidente se subió al escenario y fue recibido con aplausos y un fondo con la inscripción «VLLC» en un archivo de Paint. Además del vocero, en primera fila lo acompaña su hermana, Karina Milei, en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien denunció un presunto pago de coimas.

«Será una charla técnica, acorde al auditorio», sostuvo desde el atril en la introducción. Entre los ejes principales de su discurso estuvo la volatilidad de la tasa de interés, la inflación, los últimos reveses legislativos en el Congreso y la disputa con el kirchnerismo en las próximas elecciones.

Las 10 frases más destacadas de Javier Milei en la Bolsa de Comercio en Rosario

“Está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes porque del otro lado están los kukas, por eso sube la tasa de interés. Como bien le puso el doctor Sturzenegger: es el riesgo kuka”.

«Enfrente están los sodomitas del capital. Cuánto creen que vale la tasa de interés ahí. Es como el final del mundo».

«Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo«.

«Estimamos que a mitad del año que viene no habrá más inflación«.

«Estamos acostumbrados con Caputo a que malinterpreten lo que hacemos. Porque deberían reescribir todos los manuales. Todo lo que se escribió en los últimos 90 años está mal. Con Toto estamos demostrando porqué«.

“Vinimos a romper la hipótesis del ciclo político en la política económica. Entramos al año electoral con mayor ortodoxia fiscal y monetaria, porque correr al Estado del medio nos da mejores beneficios. Con los kukas enfrente va a subir la tasa. Aunque las que subieron fueron las cortas, las tasas largas tampoco subieron tanto. Los inversores tampoco quieren invertir mientras no se despeje el horizonte electoral”.

«Tiene dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y gente razonable y del otro lado tiene a los orcos, los kukas«.

«Y si se llegara a dar la situación que el resultado es parejo o estamos un voto por arriba, eso es el último clavo al cajón del kirchnerismo«.

«En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más«.