Prohíben salir del país a Diego Spagnuolo y a directivos de una droguería por la denuncia de coimas en Discapacidad

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el ojo de la tormenta por supuestas coimas.

El juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picard. Hoy se realizaron distintos allanamientos por las denuncias de coimas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro exfuncionario imputado que también fue allanado hoy.

La causa se originó tras la filtración de audios en los que se escucha a Spagnuolo hablar sobre supuestos retornos económicos que, según sus dichos, llegaban a manos de funcionarios cercanos a la Presidencia. El exfuncionario no fue detenido, ya que el fiscal del caso, Franco Picardi, señaló que el objetivo principal era resguardar la prueba.

Allanamientos y pruebas clave en la causa por coimas en la Agencia de Discapacidad

La Justicia realizó 15 requisas en total, incluyendo la sede de la ANDIS en la calle Ramsay y los domicilios de los principales implicados. En una de las oficinas del organismo, los investigadores encontraron una foja de pagos por más de $10.800 millones de pesos a la droguería Suizo Argentina, una evidencia considerada relevante para el caso.

Durante un allanamiento en Nordelta, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker cuando intentaba abandonar su domicilio en un automóvil. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron U$S 266.000 y $7 millones en efectivo, además de anotaciones que fueron secuestradas y el pasaporte del imputado, quien ahora no podrá salir del país.

También se incautaron los teléfonos celulares de Spagnuolo y de los directivos del laboratorio, además de una máquina de contar billetes hallada en el domicilio del exfuncionario. Estas pruebas son consideradas cruciales para determinar si las acusaciones que circulan en los audios tienen respaldo en los hechos.

Escándalo en el Gobierno de Javier Milei y los vínculos con el poder

La investigación de la justicia sobre la presunta trama de corrupción en la ANDIS ha generado una fuerte repercusión a nivel nacional. Se busca establecer la conexión de la causa con figuras del círculo íntimo del presidente Javier Milei, como su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín «Lule» Menem.

Según difundió Ámbito Financiero, la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, es una de las principales contratistas del Estado.

La empresa ha intervenido en cientos de procesos de compra con el Gobierno, adquiriendo contratos millonarios con el Ministerio de Salud, de Defensa y de Seguridad. La magnitud de estos acuerdos se suma a las denuncias de corrupción que ahora investiga el juez Casanello.

