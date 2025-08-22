Video | Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Rosario este viernes: qué dijo de la tasa de interés y de la inflación

Javier Milei brinda un discurso este viernes en marco del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. El presidente se refirió al último índice de inflación y sobre la volatilidad de las tasas de interés.

Después de las 20, el presidente se subió al escenario y fue recibido con aplausos y un fondo con la inscripción «VLLC» en un archivo de Paint.

Anteriormente, disertaron el presidente de la institución, Miguel Simioni, el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro.

«Será una charla técnica, acorde al auditorio», sostuvo desde el atril en la introducción. Previamente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el boceto de la presentación de Milei en sus redes sociales.

En breve, esto ocurrirá en la Bolsa de Comercio de Rosario. Fin. pic.twitter.com/lcNkmZLVte — Manuel Adorni (@madorni) August 22, 2025

Además del vocero, en primera fila lo acompaña su hermana, Karina Milei, en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por otra parte, según informó La Capital, se registraron varios grupos de manifestantes en las adyacencias de la sede de la Bolsa contra la presencia de Milei.

El edificio estuvo vallado y además la municipalidad dispuso un amplio operativo policial por las concentraciones de organizaciones sociales y sindicales.

Qué dijo Javier Milei sobre la tasa de interés y la inflación

Con respecto a la tasa de interés que el último 20 de agosto llegó a rozar el 50% en algunos de los principales bancos, el presidente sostuvo: «Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse, por decirlo de una manera elegante».

Asimismo, añadió que la tasa no existe por el dinero, sino por el tiempo: «Puede tener una economía de trueque con tasa de interés».

Por otra parte, calificó a Luis Caputo como «el mejor ministro de Economía del mundo» por los resultados con la inflación: «Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1 y medio diario. Hoy corre al 1 y medio mensual».