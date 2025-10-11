Río Colorado: el intendente Minieri y la baja de la planta del personal por encima del 50%
El balance de la gestión municipal resalta el "proceso de ordenamiento interno y equilibrio financiero”.
La gestión del intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, consigna una reducción de su planta de personal superior al 50%, pasando de 400 agentes a los 198 actuales, “sin aplicar despidos masivos”.
La baja se consiguió con “jubilaciones, reubicaciones y la decisión de no incorporar nuevos cargos permanentes”.
Al asumir Minieri, el municipio de Río Colorado exponía años de sobredimensionamiento y gasto administrativo elevado y esa situación exigió un “proceso de ordenamiento interno y equilibrio financiero”.
Desde el municipio se afirma que esa “política permitió redireccionar recursos hacia equipamiento, obras y servicios, buscando un Estado más ágil, operativo y financieramente equilibrado. La idea no fue ajustar, sino ordenar para invertir mejor”, se señala.
La planta actual de agentes suma 198 (160 de planta permanente y 38 contratados) y el equipo municipal entiende que se “opera con mayor eficiencia y mantiene equilibrio fiscal”, sosteniéndose “un ritmo estable de obras y adquisiciones con recursos propios”.
La administración de Minieri redujo la estructura política, pasando de ocho a cinco secretarías, y cubrió cargos jerárquicos con personal de planta. Así, se asegura la disminución del “gasto político del 12 % al 6 % de la masa salarial, cumpliendo las disposiciones legales locales”.
Además, la contención del gasto permitió “ahorro y avanzar con nuevas inversiones”, entre ellas, la incorporación de “un camión volcador valuado en 58 millones de pesos”. Esta unidad se suma a los dos camiones regadores, dos tractores y un carro regador adquiridos en el último período.
En el balance municipal se recuerda que la gestión peronista de Carlos Pilotti concluyó en el 2015 con 410 empleados y, frente a los 198 actuales, representa una “reducción total del 51,7 %”. Ahora, el número de empleados se encuadra en el límite fijado por la Carta Orgánica (1% de la población del municipio).
