Río Colorado: el intendente Minieri y la baja de la planta del personal por encima del 50%

La gestión del intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, consigna una reducción de su planta de personal superior al 50%, pasando de 400 agentes a los 198 actuales, “sin aplicar despidos masivos”.

La baja se consiguió con “jubilaciones, reubicaciones y la decisión de no incorporar nuevos cargos permanentes”.

Al asumir Minieri, el municipio de Río Colorado exponía años de sobredimensionamiento y gasto administrativo elevado y esa situación exigió un “proceso de ordenamiento interno y equilibrio financiero”.

Desde el municipio se afirma que esa “política permitió redireccionar recursos hacia equipamiento, obras y servicios, buscando un Estado más ágil, operativo y financieramente equilibrado. La idea no fue ajustar, sino ordenar para invertir mejor”, se señala.

El intendente de Río Colorado, Duilio Minieri.

La planta actual de agentes suma 198 (160 de planta permanente y 38 contratados) y el equipo municipal entiende que se “opera con mayor eficiencia y mantiene equilibrio fiscal”, sosteniéndose “un ritmo estable de obras y adquisiciones con recursos propios”.

La administración de Minieri redujo la estructura política, pasando de ocho a cinco secretarías, y cubrió cargos jerárquicos con personal de planta. Así, se asegura la disminución del “gasto político del 12 % al 6 % de la masa salarial, cumpliendo las disposiciones legales locales”.

Además, la contención del gasto permitió “ahorro y avanzar con nuevas inversiones”, entre ellas, la incorporación de “un camión volcador valuado en 58 millones de pesos”. Esta unidad se suma a los dos camiones regadores, dos tractores y un carro regador adquiridos en el último período.

En el balance municipal se recuerda que la gestión peronista de Carlos Pilotti concluyó en el 2015 con 410 empleados y, frente a los 198 actuales, representa una “reducción total del 51,7 %”. Ahora, el número de empleados se encuadra en el límite fijado por la Carta Orgánica (1% de la población del municipio).