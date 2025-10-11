La Agencia de Turismo de Río Negro definió sus reglamentos: tendrá contrataciones más ágiles

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) definió las pautas para poder realizar contrataciones de una manera más ágil que en el Estado, con modalidades de acuerdos directos sin licitar pero con compulsas de precios.

El directorio de la ATUR emitió a comienzos de mes sus dos primeras resoluciones en las que trabajó el director ejecutivo Diego Piquín desde su incorporación. Se trata de los lineamientos para el trabajo de la agencia con dos reglamentos, uno de índole administrativo y otro específico para las contrataciones, que firmó el directorio en pleno.

La ley que creó la ATUR la definió como un “ente de derecho público no estatal, con personería jurídica propia, autonomía orgánica, funcional, administrativa y financiera” y en base a esa premisa elaboró el reglamento interno que tuvo el visto bueno de la Fiscalía de Estado y de la Contaduría General de la Provincia, por tratarse del manejo de fondos de origen público.

La ATUR requiere de un “régimen ágil y adaptado que contemple contrataciones nacionales e internacionales, participación en ferias, y respuestas expeditas frente a contingencias externas”, fundamentó el directorio que entendió que se pueden dar “situaciones que para la administración pública centralizada podrían ser extraordinarias, pero no para un ente de promoción”.

Enumeró la contratación de espacios en ferias internacionales, la participación en seminarios, acciones publicitarias que “se suspenden o retoman repentinamente por cuestiones extraordinarias como puede ser la falta de nieve en un destino, los incendios forestales que afectan a otros y que requieren de una decisión expedita al momento de contratar”.

El reglamento establece la “naturaleza privada de los contratos” que no tendrá las mismas exigencias que en el Estado.

Auditorías y libertad de acción para el director Ejecutivo

En el caso de contratos que superen los 50 millones de pesos debe intervenir la auditoría jurídica y contable para que analice la viabilidad. En todos los casos se debe elaborar presupuestos, analizar costos y definir su proceso de compra.

La ATUR otorgó al director Ejecutivo “libres y amplias facultades para celebrar contratos y determinar su contenido”, pudiendo concretar contrataciones directas acreditando la razonabilidad del precio con la presentación de al menos tres presupuestos.

La compulsa de precios, que permite llamar a una cantidad indeterminada de posibles oferentes, es obligatoria para contratos superiores a los 150 millones de pesos; mientras que los “procesos breves de elección para contratar (contratos por especialidad)” se aplicarán cuando se superen los 30 millones de pesos o cuando el objeto de la contratación requiera resultados estandarizados y amerite la realización de un procedimiento previo de selección. En estos casos se puede seleccionar directamente al proveedor que se considere idóneo.

La ATUR también puede recibir dinero de contratos con organismos de distintos ámbitos a cambio de auspiciar o patrocinar ferias, conferencias, exposiciones y eventos.

En su primer ejercicio, también se resolvió mantener la distribución de los fondos a los entes de promoción locales en una proporción del 70% del total de los aportes que perciben del pago de tasas a las actividades privadas.

Reglamento interno: los directores deben tener avales

Respecto al directorio, en el nuevo reglamento interno se detalló que los diez representantes del sector privado deben ser promovidos por la entidad a la que corresponda la banca; estar inscripto en el Registro Provincial de Actividades Turísticas, contar con el aval del 10 % de los prestadores registrados en su región, que deben presentarse con razón social, CUIT y firma o adhesión digital validable. Tendrán mandatos de dos años, mientras que los del sector público cuatro años, todos ad honorem.

El directorio deberá reunirse de forma ordinaria dos veces al año y las convocatorias extraordinarias pueden realizarse a instancias de la presidencia o vicepresidencia o de la dirección Ejecutiva. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple salvo disposición específica en contrario que requiera de los dos tercio, y en caso de empate el presidente tiene doble voto.

La sede de la ATUR quedó definida en Bariloche, por lo que el próximo paso es la búsqueda de un espacio físico para su instalación.