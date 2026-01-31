Río Negro abonará unos $ 19.000 millones a los retirados de la Policía por mala liquidación de la Zona

El pago a los policías retirados de Río Negro de la “reparación histórica” por la mala liquidación de la zona desfavorable, fijada por una ley sancionada en mayo del año pasado, exigirá desembolsos del Estado provincial por algo más de 19.103 millones.

El número de adherentes al mecanismo de compensación ofrecido por la Provincia llegó a los 3.603 pasivos, que representaría casi el 86 % del universo de los 4.200 retirados en condiciones de percibirla. El resto -evidentemente- optó por el reclamo judicial.

En septiembre, la Provincia comenzó con la cancelación de la reparación propuesta, con pagos en una sola vez para quienes tienen 80 o más años y en cuotas en el resto, extendiéndose a las 18 cuotas en los casos de beneficiarios de 60 años o menos.

Esta semana, Hacienda depositó una mensualidad y, considerando el plazo máximo, finalizará con el régimen fijado en junio del 2027. Esta llamada “reparación” ya comprende a 3.554 retirados y otros recientes 49 adherentes se sumarán con la cuota de febrero.

El plazo de adhesión finalizó el 31 de diciembre y, según la última revisión, el total llega a 3.603 inscriptos.

El director de Trámites Previsionales de Seguridad, Rubén Calvo, estimó que esta cobertura, con la actual cálculo de punto policial, proyecta que la Provincia desembolsará unos 19.103 millones con las reparaciones totales. Con el cronograma de enero, que este viernes se finalizó, se abonaron 7.495 millones de pesos.

El total proyectado indicaría que el pago promedio por los 3.603 retirados anotados sería de unos 5,3 millones por cada adherente.

La reparación histórica surgió el año pasado, luego de la implementación en el 2024 de un régimen similar para los activos, siempre vinculado con la mala liquidación realizada por la Jefatura de la zona desfavorable y las sucesivas demandas perdidas por la Provincia por esa razón.

El conflicto se origina porque no se computaron dos adicionales para el cálculo de la zona. En el 2011 y 2014 se fijaron conceptos salariales de “presentismo” y de una suma llamada “seguridad”, los cuales, se aplicaron como “no remunerativas”, pero, finalmente, la Justicia determinó que deben ser contabilizados para la Zona Desfavorable porque la Ley 679 dispuso que se tome en cuenta el 40% del “total de las remuneraciones, excepto las asignaciones familiares”.

En el 2023, la Jefatura corrigió esa liquidación y, luego, se aprobó una ley para compensar por las liquidaciones erróneas para los activos, considerando que la Justicia se repetía en fallos favorables. En cambio, la norma no incluía a los pasivos porque sus reclamos judiciales se habían derivado a la Justicia Federal por su pertenencia a la Anses y las resoluciones eran desfavorables a los pasivos.

Posteriormente, el oficialismo comprometió considerar la situación de los retirados y, el año pasado, se concretó con la ley N° 5.783, sancionada en mayo y, después, reglamentada en agosto por el decreto N° 661, fijado el plazo de adhesión hasta el 31 de diciembre del 2025.

Se repitió el diseño de actualización por punto policial y de cuotas que se implementó en la norma de los activos, pero luego se incorporó un plan de prioridad en el pago por la edad del pasivo. Así, aquellos adherentes con 80 o más cobran en un solo pago y suman 280.

La distribución indica que los retirados en la franja de 76 a 79 años totalizan 210, y percibirán su reparación en tres cuotas; el grupo de 71 a 75 alcanza a 412 y se les abonará en seis; el segmento de 66 a 70 llega a 541, y su cobro será en nueve meses. El colectivo de 61 a 65 asciende a 595, con un plazo de pago de 12 cuotas, mientras que quienes tienen 60 años o menos son 1565 y cobrarán en 18 meses.