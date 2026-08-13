JSRN salió al cruce de Fullone y Tortoriello por el traspaso de las rutas 22 y 151

El acuerdo entre Río Negro y Nación para el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 sumó un nuevo capítulo. Después de que el diputado y el senador libertario Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello avalaran la transferencia pero cuestionaran las condiciones planteadas por la Provincia, desde Juntos Somos Río Negro (JSRN) salieron a responderles.

El senador Fullone sostuvo que el Gobierno provincial está obstaculizando la negociación al pedir una transferencia por 30 años, cuando otros acuerdos se hicieron por 20, y también cuestionó que Río Negro pretenda asumir los controles de peso. Mientras que, Tortoriello, por su parte, consideró que el traspaso es una oportunidad para que la Provincia se haga cargo del mejoramiento y mantenimiento de los corredores.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y los legisladores de JSRN Facundo López y Lucas Pica defendieron la posición provincial y plantearon que las condiciones buscan evitar que Río Negro reciba rutas deterioradas junto con contratos y obligaciones que todavía debe resolver Nación.

Carlos Banacloy: «Fullone y Tortoriello vuelven a darle la espalda a Río Negro”

El ministro Carlos Banacloy sostuvo que Río Negro está dispuesta a recibir las rutas, pero no a asumir contratos y obligaciones que todavía están pendientes de resolución por parte del Estado nacional. “Lo que no vamos a hacer es recibir rutas destruidas, contratos nacionales abiertos y asumir obligaciones que todavía debe resolver el Estado Nacional”, afirmó.

Banacloy explicó que la Provincia pretende avanzar con los tramos que estén liberados y que Nación resuelva previamente las situaciones contractuales pendientes. “Eso no es trabar una negociación. Es defender a Río Negro”, sostuvo.

Foto: Gobierno de Río Negro.

También cuestionó el rol que tuvieron Fullone y Tortoriello frente al deterioro de las rutas. Recordó que Fullone estuvo al frente del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional y que Tortoriello ocupa una banca en el Congreso. “Tuvieron responsabilidades y oportunidades concretas para defender a Río Negro”, afirmó.

Banacloy también respondió al planteo sobre los controles de carga y aseguró que la Provincia propuso realizar los controles y transferir a Vialidad Nacional lo recaudado por las multas. “Queremos controlar el peso, no quedarnos con la plata”, afirmó.

Lucas Pica: «Tienen la cara de piedra y son tremendos irresponsables”

El legislador de Juntos Lucas Pica respondió específicamente al planteo de Fullone sobre el plazo de la transferencia. El senador libertario había cuestionado que Río Negro pretenda un traspaso por 30 años, cuando otros acuerdos se hicieron por 20.

“Ese enlatado no va para Río Negro por varias razones”, sostuvo Pica, y explicó que en este caso están involucrados “más de 510 kilómetros de ruta”. También señaló que en algunos sectores deben rehacerse proyectos, como en el tramo Roca-Cipolletti de la Ruta 22.

Pica agregó que existen “seis contratos abiertos con UTES” que Nación debería resolver antes del traspaso. “Nos los quieren tirar por la cabeza sin resolución previa”, cuestionó.

Sobre los controles de carga, defendió la posición provincial y sostuvo que el exceso de peso fue una de las causas del deterioro de las rutas. “Queremos hacer controles de carga porque fue una de las causales del deterioro”, afirmó. También reclamó que la negociación avance: “Pedimos rapidez y resolución urgente”.

Facundo López: “No vamos a firmar cualquier cosa ni a hacernos cargo sin garantías del desastre que dejaron otros”

El legislador de Juntos Facundo López también apuntó contra Fullone y Tortoriello y cuestionó que ahora aparezcan para plantear condiciones sobre el traspaso después del deterioro de las rutas nacionales.

“Fullone estuvo al frente de Vialidad Nacional y ni siquiera pudo garantizar el mantenimiento de las rutas de su propia provincia. Tortoriello lleva seis años como diputado nacional y nunca hizo una gestión ni reclamó por este abandono”, afirmó.

López defendió el pedido de controles de peso y lo vinculó con la inversión que deberá realizar la Provincia. “Río Negro está dispuesto a hacerse cargo, invertir y recuperarlas. Y claro que vamos a exigir controles de peso: si vamos a poner millones de los rionegrinos para reconstruirlas, también tenemos que evitar que las vuelvan a romper”, sostuvo.

“No vamos a firmar cualquier cosa ni a hacernos cargo sin garantías del desastre que dejaron otros”, afirmó López, en defensa de la posición provincial en la negociación.