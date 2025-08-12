Río Negro analiza sus ingresos y evalúa si habrá emisión de títulos para pagar el bono Castello

Los registros de la Agencia de Recaudación indicaron ingresos por casi 394.000 millones en los siete primeros meses del 2025. Foto: Marcelo Ochoa.

Río Negro se concentra en la marcha de sus ingresos y evalúa si finalmente emitirá títulos públicos (Letras del Tesoro), esencialmente para el pago del vencimiento de septiembre del bono Castello.

Los recursos tributarios provinciales de julio rondaron los 58.000 millones de pesos, ratificando la tendencia de retracción impositiva porque la facturación y actividad económica no repunta.

El inicio de agosto no muestra mejoras tampoco en la coparticipación nacional. Hay estimaciones a la baja, pero igualmente en Hacienda aseguran no haber decidido si colocarán Letras del Tesoro, usando la autorización legislativa por 60.000 millones de pesos.

Esta emisión de deuda pública por un año no sería por el total, sino que se piensa entre los 40.000 y los 45.000 millones, previéndose esos fondos para el vencimiento en septiembre de la nueva cuota del bono Castello. La cantidad de esa obligación está en los 46 millones de dólares, por lo cual, según las últimas cotizaciones, rondará los 61.000 millones de pesos.

Simultáneamente, la Agencia de Recaudación de Río Negro publicó que sus percepciones en julio fueron de 57.389 millones. Como referencia, esa inyección de los rionegrinos permite la cobertura aproximada del 44% de la masa salarial mensual y, a mediados del año pasado, esa relación era algo menor porque rondaba el 40%.

Números provinciales $ 57.389 Millones fue la recaudación de julio por tributos rionegrinos. La suba interanual llegó al 56%. El porcentaje más bajo del año.

44% Porcentaje de la masa salarial que cubre esa recaudación. Era del 40% en el 2024.

73,8% Representan los recursos por el tributo de Ingresos Brutos. Su participación del total se reduce porque en el 2024 era del 81,8%.

La novedad provincial radica en la consolidación del aumento del flujo de recursos por las cancelaciones del Inmobiliario, que ya duplicó al número del año pasado.

La recaudación total de Río Negro arrojó un incremento interanual del 56%, que implica un alza real por encima de los 10 puntos de la inflación que -a junio- rondó el 40%. Pero los registros de julio figuran entre los más bajos del año, es decir, los casi 57.389 millones cobrados solo superan a las percepciones de marzo (51.236 millones), de abril (48.664 millones) y de junio (55.193 millones).

El consumo sigue bajo y los tributos vinculados no repuntan. Esos gravámenes son los principales en las recaudación de la Nación y la Provincia. Foto: Archivo

El porcentual interanual de la hoy Agencia tributaria nacional (ARCA) estuvo en 42,7%, con una evaluación positiva por parte del equipo de Luis Caputo porque significó una “variación del 4,8% en términos reales”, resaltando ese resultado con “el fin de la vigencia del Impuesto PAIS”.

Los gravámenes vinculados al consumo y la actividad económica concentran la participación mayor de los caudales tributarios.

En Nación, los datos de evolución en el año reportaron una modificación del 37,5% del general y del 41,5% del impositivo.

La novedad provincial radica en el aumento de la recaudación por el Inmobiliario, pues ya se duplicó el total de lo percibido en el ejercicio 2024.

En el caso de la Provincia, Ingresos Brutos tuvo una alteración nominal de julio frente a igual mes del 2024 de algo más del 50%. Crece al 70% si se comparan los 170.875 millones de los siete primeros meses del año pasado frente a los 290.780 millones de sus similares del presente ejercicio.

Estos subtotales ratifican la retracción tributaria por la baja en el consumo. Aquellos fondos del año pasado significaron el 81,8% de los 208.716 millones que constituyó el total recaudado por la agencia impositiva rionegrina.

Igual cruzamiento en el 2025 indica que el aporte de Ingresos Brutos llega solo al 73,8% del total de lo recaudado por Río Negro.

En relación a los otros tributos rionegrinos, Inmobiliario se despega porque creció un 218% porque en el período enero-julio se pasó de los 7.028 millones a los 22.369 millones. Este registro ya duplica los 11.722 millones percibidos en todo el año pasado.

La segunda suba se corresponde con Sellos, con un 212%, y sumando 27.748 millones. Hacienda entiende que ese crecimiento se vincula con el movimiento de nuevos contratos de las inversiones petroleras.

En el caso de Automotores, los ingresos del período llegaron a los 43.892 millones, con un alza del 179%, y otros “cobros” -que son un 2,3% del total- crecieron un 82%.