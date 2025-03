Río Negro aportará 4.100 millones en subsidios para el servicio de transporte público de pasajeros

La provincia de Río Negro destinará 4.100 millones de pesos durante este año en concepto de subsidios al transporte público de pasajeros en ocho municipio. Del total, 160 millones irán directamente a los gobiernos locales y el resto a las empresas prestadoras de los servicios.

Lo subsidios están previstos de marzo a diciembre para servicios urbanos e interurbanos con aportes de 410 millones mensuales contra 380 millones que se dispusieron en 2024; e incluyen a los municipios de Viedma, Roca, Bariloche, Cipolletti, San Antonio Oeste y Sierra Grande y se suman Fernández Oro y El Bolsón.

Durante un acto desarrollado en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se realizó la firma con el municipio de Viedma, representado por la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra; y representantes de las empresas Ko Ko, Las Grutas y La Comarca-Ceferino, en tanto que en los próximos días se realizará lo propio con el resto de los municipios y empresas.

El titular del área, Alejandro Echarren señaló que la aplicación de los subsidios «tiene que ver con una decisión política del gobernador», Alberto Weretilneck, «de seguir acompañando, porque si no fuese de esta manera ese costo las empresas se lo tendrían que hacer absorber a los usuarios».

Añadió que «entendemos que la situación económica no es la mejor para la sociedad argentina» y remarcó que el objetivo del subsidio es «para que la diferencia económica no la tenga que poner la gente», al tiempo que valoró que «con las empresas de transporte siempre existe colaboración».

Por su parte Juan Cincaglini, secretario de Transporte, recordó la decisión del gobierno nacional de la quita del subsidio al sector: «Fue el primer servicio en suspenderse y el último en reestrablecerse» y señaló el trabajo en conjunto con las empresas «para garantizar el servicio».

El funcionario explicó que este año se sumará Fernández Oro porque «está por iniciar un servicio de transporte dentro de su ejido y la provincia va a acompañar, una vez que el intendente (Gustavo Amati) certifique ese servicio», mientras que «en El Bolsón hubo presentación de documentación en 2022, se dio el subsidio ese año y después por cuestiones administrativas propias del municipio no fue acompañada esa prestación y la concesión local tuvo sus pormenores, pero este año acompañaron la documentación».

Subsidios al transporte, la posición de Viedma

La jefa de Gabinete del municipio local, María Eugenia Serra, indicó que «agradecemos y celebramos la decisión política del gobernador Weretilneck, de dar continuidad con este acompañamiento económico que permite que los municipios podamos sostener y generar mejoras en el transporte público de pasajeros».

Dijo que «este aporte económico repercute directamente en el bolsillo de las y los usuarios, porque permite que los valores del boleto no sean tan elevados» y agregó que «sabemos que la situación económica no es la mejor, y que por decisiones unilaterales del gobierno nacional al eliminar el fondo compensador, tuvimos que coordinar acciones tanto con provincia como con la empresa encargada de brindar el servicio para que nuestras vecinas y vecinos no sufran los aumentos en el boleto de manera desmedida».

Serra remarcó que «un boleto que hoy está en 980 pesos, sin el acompañamiento de provincia y del municipio, tendría que estar por arriba de los 2.000 pesos».