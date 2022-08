Río Negro: Carreras aseguró que, con el rechazo gremial, «no habrá subas» en agosto para los docentes

Esta mañana, la gobernadora Arabela Carreras confirmó que el sector docente no recibirán subas salariales con las liquidaciones de agosto, a partir que la Unter rechazó la propuesta y cumple con medidas de fuerza.

Simultáneamente, UPCN informó de su aceptacion a la oferta del 22% para el tercer trimestre, con algunos pedidos formales, como el adelantamiento a los haberes de septiembre del 3% ofrecido para octubre y una “bonificación específica” en los sueldos menores.

También, anoche, el gobierno y ATE confirmaron la cancelación de la asignación para Indumentaria para septiembre, con un monto actualizado de 20.000 pesos. Este pago anual alcanza a unos 20.000 estatales, que pertenecen al personal de las leyes 1844 y 1.904.

Antes, el martes, ese gremio conducido por Rodrigo Vicente había aceptado el ofrecimiento del 22% pero exigía a la administración de Carreras que precise la fecha del depósito por el concepto de Indumentaria, con un actualización del valor (el año pasado fue de 7.800 pesos).

En cambio, el Congreso de la Unter votó ese mismo día en contra de la propuesta gubernamental de mejoras, considerando que no llegaba a la inflación y, también, cuestionaba su conformación con sumas no remunerativas y no bonificables.

En El Cóndor, Carreras encabezó el acto de Lanzamiento de la Temporada de Avistaje de Fauna Marina. Foto: Marcelo Ochoa.

Con la negativa, la organización liderada por Sandra Schieroni resolvió además un plan de lucha, con marchas y dos paros semanales de 48 horas, uno que se cumplió esta semana y el otro se realizará el miércoles y el jueves próximo.

La gobernadora participó esta mañana en El Cóndor de la apertura de la Temporada de Avistaje de Fauna Marina, con la presencia de los intendentes de Viedma, Pedro Pesatti y de San Antonio, Adrián Casadei.

Al final, en un posterior diálogo con periodistas, Carreras aclaró que los aumentos se liquidarán para quienes «aceptaron la propuesta» y, en cambio, no será así para quienes la rechazaron y cumplen con medidas de fuerza.

Ratificó que “el sector docente lo rechaza” entonces no lo cobrará. Así, «es la dinámica”, insistió. Puede tratarse que «es insuficiente, sin medidas de fuerza», entonces «el gobierno opta por liquidar mientras se sigue negociando. En este caso, hay un punto y, por eso, no podemos liquidar con aumentos”, aclaró cuando se le recordó de otras ocasiones que si abonaron aumentos.

Según el diseño planteado, la liquidación de agosto prevé un aumento del 12%, incluyendo la corrección de la pauta del primer semestre del año frente a la inflación.