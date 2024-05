Río Negro desplaza a las organizaciones sociales de la ayuda alimentaria y las tilda de «violentas»

El reclamo con corte de la Ruta 6 en Roca el miércoles fue el detonante y el gobierno provincial se pronunció con dureza contra las organizaciones sociales que motorizaron las últimas manifestaciones en el Alto Valle y anunció el despojo definitivo de estos grupos como intermediarios para que llegue la ayuda alimentaria a los comedores y merenderos.

Organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Federación Nacional Territorial (Fenat) encabezan los reclamos en Río Negro, pero solo concentrados en Roca, la única ciudad donde se generaron dos protestas fuertes, una con la ocupación de un edificio público, en la que medió una fiscal; y otra con corte de tránsito en la ruta por donde circulan los camiones de arena que van hacia Vaca Muerta, donde intervino en persona el ministro de Seguridad, Daniel Jara, y la Policía de Río Negro con su grupo especial Coer.

En el Gobierno hace ruido que sea solo en la ciudad valletana donde se concentra el reclamo y señalan vínculos de algunas de las organizaciones participantes con la gestión de María Emilia Soria. Incluso en la manifestación en la ruta se involucró el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos).

Los comedores recibían ayuda nacional, a través del plan Potenciar Trabajo, provincial y municipal. Actualmente en Roca, donde hay unos 60 comedores y merenderos que representan las organizaciones, la ayuda solo llega del municipio y por donaciones particulares, según indicó Pablo Collio, dirigente de la CCC que integra la Utep.

El foco del reclamo es la Provincia porque -según indicaron las organizaciones- también aplicó la motosierra en la ayuda social y desde hace seis meses los merenderos y comedores que ellos gestionan no reciben los alimentos que antes llegaban.

Ayer el Gobierno anunció que no va a “ceder ante acciones violentas y malintencionadas” y vinculó que esas organizaciones, Utep y Fenat, “obedecen a líderes con agendas personales que se aprovechan de los más necesitados”.

Una vez la provincia señaló el recorte de fondos nacionales y justificó que ante ese escenario se “decidió llegar de manera directa a la gente más necesitada” y que el ministerio de Desarrollo “avanza con un plan de contingencia sin negociar con las organizaciones sociales”.

Anunció que el ministerio “continuará su labor sin intermediarios, focalizándose en llegar directamente a las familias más necesitadas” y afirmó que solicitó a las organizaciones los listados de las personas en situación de vulnerabilidad a la que llegaban.

Collio cuestionó que sea el ministerio el que pida los listados de personas beneficiarias. “No quieren intermediarios, está bien, no queremos ser intermediarios, queremos que asistan a las familias, les prestamos el espacio, que vengan y hagan el relevamiento de la gente”, afirmó y remarcó que no serán “secretarios” del Gobierno.

El dirigente señaló que la situación es “crítica” y que actualmente solo cubren una demanda mínima con donaciones y el aporte del municipio.

El ministro Juan Pablo Muena lamentó, a través de un comunicado de prensa, que las organizaciones no haya facilitado los listados. Durante la jornada de ayer este diario intentó dialogar con el funcionario pero fue imposible contactar.