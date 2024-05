Toma en las oficinas del gobierno de Río Negro en Roca: una reunión clave podría destrabar el conflicto

Integrantes de diversas organizaciones sociales tomaron las oficinas del gobierno de la provincia de Río Negro en Roca, exigiendo asistencia alimentaria para comedores comunitarios. La protesta, que comenzó el miércoles por la mañana, se prolongó durante la noche luego de que no fueran recibidos por las autoridades. La medida se mantiene esta mañana y los dirigentes buscan tener una respuesta concreta ante la falta de alimentos para los espacios Socio-Comunitarios, que según los manifestantes, están desatendidos desde noviembre pasado.

Pablo Collero, representante de la CCC, explicó que la toma se llevó a cabo de manera pacífica, sin disturbios ni daños a la propiedad. A pesar de la oferta de una reunión por parte del delegado de Desarrollo Social para esta mañana, los manifestantes decidieron no levantar la medida, argumentando que ya han sido ignorados y desatendidos durante demasiado tiempo.

«Pasamos la noche acá y lo tomamos como una medida de lucha esperando la respuesta del delegado de Desarrollo Social», dijo Collero de la CCC y completó: «Respecto a la policía, no hubo siquiera un problema, nada, tranquilo. Estamos peleando para en realidad se pueda dar un diálogo».

En el lugar, se montaron carpas y se quemaron gomas. Además, se interrumpió el tránsito y hay desvíos sobre la esquina de España y 9 de Julio.

Toma en las oficinas del gobierno de Río Negro en Roca: esta mañana habrá reunión clave para destrabar el conflicto

«El delegado se comunicó con nosotros. Nos dijo que nos da una reunión para hoy a las 10 de la mañana pero con la condición de que nosotros desalojemos la instalaciones y que levantemos la medida de lucha prácticamente», continuó el dirigente.

Pese a esta comunicación, la decisión de los referentes sociales fue no levantar la medida. «Ya nos viene chamuyando como decimos, nos viene mintiendo hace un montón. Le entregamos petitorio cosa que ni siquiera nos recibió, le dejamos número de teléfono tampoco nos llamó, así que no le creímos no le tomamos la palabra«.

«Exigimos una respuesta urgente del Ministro de desarrollo social Juan Pablo Muena y del Gobernador Alberto Weretilneck. El pedido de audiencia fue solicitada hace varios meses sin respuesta», reiteraron.

«Estamos exigiendo mercadería para el sustento de los comedores y merenderos, el módulo para los compañeros y alguna ayuda económica para los que no tienen nada y están pasando necesidad. Acá hay compañeros que están en recargado de hambre«, reforzó Collero.

«Si nos da una respuesta concreta, venimos hablamos con los compañeros levantamos campamento y no vamos», concluyó.