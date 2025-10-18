Río Negro licitará cuatro planes directores de agua antes del segundo semestre del 2026

Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) avanza en la planificación de obras estructurales para reforzar el sistema de provisión de agua potable en distintas localidades de la provincia. Según confirmó su gerente general, Javier Iud a Diario RÍO NEGRO antes del segundo semestre de 2026 se licitarán cuatro planes directores de agua -dos este año y dos antes de julio del año que viene- que permitirán acompañar el crecimiento urbano y garantizar la cobertura en zonas con alta demanda.

“Los planes directores se ejecutan justamente cuando la cantidad de agua que vos disponés no alcanza para que le llegue a todos”, afirmó Iud y explicó que «las ciudades han crecido por encima de la capacidad que nosotros tenemos de prestar un servicio, la cantidad de agua que producimos no alcanza en los niveles de consumo que tenemos para poder llegar a los sectores más alejados, por eso se necesitan de grandes obras de infraestructura y algunas de ellas son la ejecución de planes directorios».

En esta etapa, las ciudades incluidas son San Carlos de Bariloche, San Antonio Oeste, General Roca y Cipolletti, y los procesos licitatorios se concretarán antes de julio de 2026. “Bariloche y SAO va a iniciar la licitación antes de fin de año, mientras que Roca y Cipolletti lo harán antes de julio del 2026”, precisó.

Las obras serán financiadas con un crédito de 140 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a la provincia, del cual el 70% se va a invertir en proyectos de agua. «Es un hecho importante que nos coloca, en primer lugar, a nivel nacional, en conseguir financiamiento externo para obras de agua y saneamiento», sostuvo el gerente general de ARSA.

Iud destacó especialmente el Plan Director de General Roca, tendrá un presupuesto de 18 millones de dólares, y será “el proyecto más grande en términos económicos dentro del financiamiento de la CAF ya obtenido por Río Negro”. Se prevé ampliar la planta potabilizadora y extender las redes de distribución, con un plazo de obra estimado entre 18 y 24 meses.

En tanto, Cipolletti contará con una asignación de 9 millones de dólares destinados a ampliar su planta potabilizadora, una obra muy importante «para acompañar el crecimiento de nuevos barrios y zonas periurbanas», afirmó Iud y agregó que «todo se licitará antes de julio de 2026 y son obras que tienen un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses«.

“Priorizamos la asignación de recursos según las necesidades o urgencias de las ciudades con mayores demandas insatisfechas para los planes directores». Javier Iud, gerente general de Aguas Rionegrinas S.A.

En relación a San Antonio Oeste, Iud explicó que el plan se enfoca en duplicar la cantidad de agua que se produce a partir de una gran planta potabilizadora en el predio actual de ARSA, mejorar el sistema de bombeo hacia Las Grutas y la construcción de cisternas para almacenar agua potable. Tendrá una inversión de 18.000 millones de pesos.

Por último, en Bariloche las obras tienen como objetivo abastecer de agua potable a la zona sur desde el Lago Gutiérrez y requerirán de un presupuesto mayor a 14.000 millones de pesos. ARSA prevé construir: una obra de toma, acueductos de impulsión y distribución, una planta potabilizadora, cisternas y un centro de distribución en zona alta.

Según la justificación del proyecto, el actual sistema de distribución de agua potable presenta «deficiencias en la producción y distribución», esto se debe a que el actual Plan Director de Agua Potable es de 1988 y previó un crecimiento hacia el oeste, pero el crecimiento real de la ciudad «ha sido hacia el sur y el este, una tendencia que continua».

El aumento de la demanda de agua en el Alto Valle en verano

Planta potabilizadora de Aguas Rionegrinas en Roca. Foto: Juan Thomes.

El gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud explicó que durante el verano en Río Negro el consumo de agua aumenta entre un 50% y un 75% ya que se estima unos 1.081 litros por mes para cada usuario, lo que obliga a que la infraestructura opere al 100% de su capacidad o más. «Este número lo obtenemos por la cantidad de agua que producimos en toda la provincia dividido el número de usuarios y nos da para hacer más exactos 1081 L por usuario por mes»

Además, atribuyó el incremento a nuevos hábitos como la incorporación de piletas en los patios y el uso irresponsable del usuario, «Acá como estamos rodeados de agua, imaginamos que el agua está en abundancia y tenemos agua de los ríos en abundancia, pero de ahí a que se convierta en agua potable y te llegue hasta tu casa, hay todo un proceso sumamente complejo y económicamente muy costoso», afirmó Iud.

También agregó como parte de los problemas “la ineficiente atención de las pérdidas de la propia empresa”. «En algunas plantas hemos realizado tareas de reparaciones sumamente importantes como es en Stefenelli que teníamos una gran pérdida de agua potable que derivaba a chacras vecinas», explicó Iud.

El suministro de agua a los barrios periféricos del Alto Valle

Javier Iud explicó que llevar agua a barrios periféricos enfrenta distintos desafíos. Por un lado, existen barrios sin redes, donde «primero hay que instalar las cañerías que permitan a cada casa conectarse, como ocurre en Carlos Soria Norte, en Roca«, sostuvo. En otros casos, aunque haya redes, la distancia a las plantas potabilizadoras limita la presión y el caudal, especialmente cuando la demanda en sectores cercanos al centro es alta, según indicó el gerente general de ARSA.

En barrios como Aeroclub, en Allen, el problema según Iud se combina con la falta de regularización de parcelas. “Para hacer una red de agua, primero tenés que tener la subdivisión de los terrenos y un catastro definido; sin eso, nunca se pudo ejecutar un plan”, indica el funcionario. El gerente agrega que este barrio lleva más de 30 años habitado, pero la falta de regularización impide completar las obras y generar un servicio pleno.

El gerente subrayó que el trabajo en estas localidades requiere coordinación entre municipios y ARSA. “En Allen, por ejemplo, estamos conversando con el municipio para poder generar la subdivisión de lotes y luego instalar la red de agua de manera regular; mientras tanto, se sigue proveyendo de manera provisorias para garantizar que los vecinos tengan acceso”, indicó Iud.

El gerente de ARSA señaló también que el sobreconsumo y la infraestructura antigua complican la distribución. “A medida que el agua avanza por los acueductos, la presión disminuye; los primeros consumidores reciben más que los últimos. En Río Negro, cada usuario consume alrededor de 1.100 litros diarios, y más de un 30% no tiene medidor o lo tiene roto”, indicó. Añadió que ciudades como Bariloche presentan muchas conexiones clandestinas, lo que genera pérdidas y dificulta reflejar el consumo real en la facturación.

Además, indicó que en Viedma también hay barrios históricos con infraestructura antigua, conexiones irregulares y falta de medidores, lo que limita la eficiencia del servicio y requiere inversiones para regularizar y modernizar la red. “Estamos trabajando en identificar las zonas con mayor déficit y planificando soluciones que incluyan tanto ampliaciones de redes como modernización de conexiones existentes”, afirmó.

Finalmente, Iud remarcó que los planes directores permitirán resolver estas problemáticas de manera estructural. “Los planes directores engloban todas las necesidades del servicio: ampliación de plantas, rebombeos, cisternas y redes. Cada ciudad tiene prioridades distintas según su crecimiento y demanda insatisfecha”, explicó, destacando que estos proyectos son fundamentales para mejorar la cobertura y la eficiencia del suministro en toda la provincia.