17 barrios de Balsa de Las Perlas en Cipolletti piden acciones por la escasez de agua

Vecinos de los barrios que integran Balsa de Las Perlas en Cipolletti presentaron este martes un petitorio formal a la Defensoría del Pueblo solicitando que se declare la emergencia sanitaria ante la escasez de agua y se avance con la provisión en el sector. El reclamo, respaldado casi 400 firmas plantea la necesidad de garantizar el acceso a servicio en una zona en la que habitan 25.000 personas.

Desde la secretaria de Obras Publicas del Municipio se indicó a este medio que actualmente se está trabajando junto a la secretaria de Gobierno en «una reparación integral del sistema de captación». Mientras que, fuentes cercanas a Aguas Rionegrinas S.A afirmaron que hay «inconveniente» en una zona que no administra la empresa. Sin embargo, sostuvieron que están evaluando la transición para que ARSA «tome servicio de este sector» y brindar una solución a los vecinos.

El documento presentado por los vecinos solicita que tanto el Estado municipal como el provincial y el nacional adopten medidas urgentes para asegurar el abastecimiento de agua en cantidad y «calidad adecuada», mientras se proyecta una infraestructura definitiva. Entre las obras detalladas en el petitorio figuran el tendido de cañerías, la instalación de bombas, tanques y una planta potabilizadora.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Carlos habitante de Balsa de las Perlas señaló que se sienten en un «continúo abandono». «El derecho al agua es fundamental y es peor que estemos sin agua siendo que vivimos al lado de la orilla del río Limay», sostuvo el vecino.

«Antes pensábamos en cómo cuidar los espacios verdes, los árboles, nuestras plantan con la poca agua, ahora pensamos en cómo cuidar a las personas», afirmó Carlos.

Foto: Flor Salto.

Por otro lado, Patricia, también habitante de la zona explicó que hace años pero que desde julio «no entra agua»: «antes eran problemas con las bombas, después fueron otras cosas, el tema es que no hay una obra definitiva, las mangueras se rompen y se desperdicia agua que debería ir a los vecinos y vecinas o nos llega sin presión», sostuvo la vecina de Balsa de Las Perlas.

En el petitorio se detalla que hay barrios que «directamente dependen de la buena voluntad de la Delegación Municipal» que lleva un camión repartidor de agua con una capacidad de entre 1.000 y 1.500 litros.

Frente a ese panorama, Patricia explicó que la logística para abastecerse de agua en las zonas que no pasa el camión «es muy compleja» y se adapta a quienes tiene auto: «quienes tenemos autos llevamos bidones y buscamos agua en un tanque de Valentina Sur, pero no todos pueden ir». También agregó que las tareas cotidianas se complican con la escasez del agua: «lavar ropa, lavar la cocina, bañarse es muy difícil, la mochila del agua no la usábamos o teníamos que ver cuándo tirarla o usar baldes, peligra nuestra salud, no podes pasar un mes sin agua».

El reclamo involucra a los barrios Costa Esperanza, NyC, Muten I, Ruca, 33 Hectáreas, Vista del Valle, Parque, Santa Mónica, Río Sol, y otros sectores de Balsa de Las Perlas. Según indican los vecinos se trata de una zona que ha experimentado un gran crecimiento demográfico en los últimos años, pero que aún enfrenta deficiencias en la provisión de servicios básicos.

En el escrito, los vecinos fundamentan su pedido en la normativa nacional, provincial y municipal que reconoce el derecho al acceso al agua potable. Citan artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución de Río Negro, así como leyes provinciales como la N° 2952 y la N° 5292, que establecen la obligación del Estado de garantizar este servicio esencial. También mencionan la Carta Orgánica de Cipolletti, que declara de interés municipal las obras destinadas al abastecimiento de agua.