Terminarán la planta cloacal de Cinco Saltos que se inició con el Plan Castello

Tras cinco años de espera, se realizó la apertura de ofertas para avanzar con las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Cinco Saltos, con tres empresas interesadas. El proyecto -que se inició con el Plan Castello- contempla la limpieza integral de una de las lagunas y la instalación de un nuevo sistema de aireación, en el marco del Plan Director de Cloacas de la localidad.

La obra es financiada por la Provincia a través del DPA. Según indicaron desde el municipio, con un presupuesto oficial supera los 72 millones de pesos, la obra busca optimizar el tratamiento de los líquidos cloacales y ampliar la cobertura del servicio para alcanzar a toda la comunidad.

En el acto de apertura se presentaron tres ofertas: Suelos del Valle SAS, con una propuesta de 77.700.305 pesos; Kutral Servicios, con 72.122.050 pesos; y Track Sur Vial TMJ SAS, que cotizó 49.099.385 pesos. Todas las propuestas incluyen el IVA. Según informaron desde el municipio, en un plazo de 20 días hábiles se definirá cuál de las empresas resultará adjudicataria.

Las tareas previstas incluyen la extracción de barros acumulados, su disposición controlada en geotubos filtrantes y la posterior instalación del sistema de aireación, que se conectará a cañerías de aire presurizado impulsadas por sopladores.

La obra estuvo cinco años paralizada. (Foto: Gentileza DPA)

Desde el Departamento Provincial de Aguas (DPA) explicaron que, debido a que la laguna cuenta con un revestimiento de membrana de PEAD, se aplicará una metodología de trabajo específica para preservar la integridad del material. Los barros serán acopiados cuidadosamente en sectores habilitados dentro de la planta, utilizando equipos livianos y maniobras mecánicas controladas. La limpieza final se completará de manera manual.

Una vez retirado, el material será trasladado con equipos de izaje hasta la playa de disposición, donde se ubican los geotubos con lodos previamente extraídos.

La obra había sido impulsada originalmente en el marco del Plan Castello, pero permaneció postergada durante varios años. Sin embargo, a partir de las gestiones conjuntas entre el municipio y la provincia, el proyecto se reactivó con el objetivo de poner en funcionamiento la planta.

En la apertura de sobres estuvieron presentes el intendente Enrique Rossi, el superintendente del DPA, Gastón Renda, el jefe de Servicios de ARSA, Diego Vidal, y otros funcionarios provinciales y municipales.