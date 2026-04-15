Río Negro prevé otorgar un 40% más de becas universitarias en el 2026: hay fecha de inscripción

Con la conformación del Consejo Provincial de Becas se definieron los criterios de acceso para las becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública y privada que podrán acceder a una ayuda económica anual, que se abona en dos pagos, equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, estimado en 376.000 pesos.

La beca se paga en dos partes, una primera mitad en agosto y la segunda en octubre, y está dirigida a la ayuda de estudiantes que cursen cualquier carrera de grado en la provincia o fuera de la jurisdicción rionegrina siempre que acrediten título secundario o en trámite de Río Negro; certificado de alumno regular de una universidad o terciario junto a rendimiento académico en caso de ya estar en el nivel superior; e ingresos familiares que no superen los 1.129.800 pesos (equivalente a tres salarios mínimos).

Las inscripciones se habilitarán el 11 de mayo y hasta el 25 del mismo mes; esta vez la beca también está destinada a quienes cursen en el nivel superior en el ámbito privado.

Aurelia Sosa, subsecretaria de Innovación y Planeamiento Educativo, estimó ante RÍO NEGRO que se estima llegar a 485 estudiantes, un 40% más de las becas otorgadas en 2025 que alcanzaron los 346 estudiantes. La inversión de la Provincia rondará los 183 millones de pesos.

Los interesados se deben inscribir en la web oficial del ministerio (https://educacion.rionegro.gov.ar) y en cada Consejo Escolar hay referentes de becas que recepcionan la documentación, que si se cumple tiene garantizada la asignación de la beca. Solo en los casos que tengan alguna cuestión particular para revisar, la decisión final recae en el Consejo Provincial de Becas que integran los ministerios de Desarrollo Humano, Educación, Salud y un representante de la Legislatura.

Requisitos para presentar

Título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias.

También tendrán que enviar el Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera; y Declaración Jurada de domicilio.