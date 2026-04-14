Reclamo por el financiamiento educativo en Río Negro y Neuquén: «La universidad no se apaga»

El sistema universitario público argentino llevará adelante una jornada nacional de protesta bajo la consigna «La universidad no se apaga», con actividades durante 24 horas consecutivas en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

«Esta iniciativa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto al Frente Sindical Universitario, en un contexto que califican como crítico por la falta de recursos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector«, manifestaron desde la organización.

Recordaron que la Justicia avaló el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional y exigió al gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Se hizo lugar al planteo del CIN y otros que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles“, indicaron desde el CIN.

Por eso, en esta ocasión, la propuesta fue visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y advertir sobre «las consecuencias de no contar con financiamiento adecuado». «Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando«, plantearon.

Todas las sedes de la Universidad Nacional de Río Negro anunciaron una agenda que incluye propuestas académicas, culturales, científicas y de extensión.

En la Sede Alto Valle – Valle Medio

-Desde las 12 y hasta la medianoche, habrá clases públicas, radio abierta, intervenciones artísticas y musicales en el edificio académico UNRN, en Estados Unidos 750, General Roca.

-Impresiones de serigrafía y tipos móviles.

-Cuatro peluqueros cortarán el pelo de forma gratuita a la comunidad UNRN.

-Actividades recreativas y deportivas.

En la Sede Atlántica

-Entre las 17 y 22, habrá una feria Ida y Vuelta en el Campus de la Sede Atlántica, RP 1 y Rotonda Cooperación, Viedma.

-Habrá clases abiertas. A las 17.30 se abordará «Política educativa durante el gobierno de facto y similitudes con el actual gobierno», a cargo de Hugo Vilca. A las 18, «Semiótica del fascismo cosplay», a cargo de Ariel Barbieri. A las 18.30, «Malvinas: la piratería de los recursos naturales», a cargo de Patricio Solimano y, a las 19.30, «Transformaciones globales y tensiones nacionales: el lugar de la universidad pública en tiempos de crisis», a cargo del rector Anselmo Torres.

-A las 19 está previsto un taller de preparación de conservas a cargo de Daniel Barrio.

-A las 22 Roli Pérez y Georgina Herrera ofrecerán música en vivo con micrófono abierto y a las 22.30 habrá un taller de folclore.

-Clase de Boxeo libre y gratuita a cargo de Romina Alcaraz.

-A las 19, habrá «cine debate», en tanto a las 21 se presenta el Coral del Río Negro y DJ Lulú.

-A partir de las 20, también se propondrá una marcha de antorchas.

En la Sede Andina

-La programación incluye propuestas artísticas como la muestra “Canciones Prohibidas” en El Bolsón (San Martín 2650) y la exposición fotográfica “La persistencia de la mirada”, de Antonio Romano, en Anasagasti 1463, Bariloche.

-Se dictará el taller “Metabolismo grupal”, a cargo de Agustín Farina Álvarez (de 10 a 13 en Anasagasti 1463) y habrá una clase abierta del Profesorado de Química sobre planificación de prácticas de laboratorio, dictada por Patricia Carabelli (de 17 a 20.30 en el aula B103, de Anasagasti 1463).

-La jornada continuará con el ciclo de cine francés “La nave proyecta” en la Usina del Centro Cívico, a las 19, seguido por una instancia de cine debate

-El cierre contará con dos charlas claves a las 21 en el Aula de Posgrado de Anasagasti 1463. Una de ellas estará basada en las experiencias de estudiantes de Medicina, con Mariela Bellotti (21 horas en Mitre 630) y otra sobre Turismo en Bariloche, a cargo de Martin Civitaresi y Mariana Dondo (a las 22 en Anasagasti 2).

La Universidad Nacional del Comahue también se suma a la jornada «La universidad no se apaga» con l aintención de exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Desde esta casa de estudios, decidieron que la apertura de la sesión del Consejo Superior se realizará este miércoles a las 9 en la esquina de las calles Leloir y Buenos Aires, en Neuquén.

La sesión será encabezada por la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar, está prevista la participación de los diferentes gremios de la UNCo y los estudiantes representados a través de la Federación Universitaria del Comahue.

En el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), que depende de la UNCo, organizarán dos clases abiertas -en el turno mañana y tarde- y una olla estudiantil al mediodía.