Paritarias salariales en Río Negro: Gobierno prepara su postura de reapertura y demora el llamado a Unter

La conducción de la Unter espera el llamado a su paritaria. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro convocó para el miércoles a ATE y UPCN para retomar la discusión salarial, pero aún no formalizó una fecha para la paritaria docente.

La demora en el llamado a Unter aparece mientras el gobernador Alberto Weretilneck -que viajará este martes a París con la delegación presidencial– y el equipo de Hacienda intercambian opciones salariales para el cierre del año.

Este lunes, en diálogo con RIO NEGRO RADIO, la secretaria general de la Unter, Laura Ortiz afirmó que esperan hoy «recibir la convocatoria paritaria para este miércoles, como se cumplió con los demás sectores». Advirtió que «si no llega en el día de hoy, tendremos que pensar en convocar al Congreso para ver cómo seguimos».

Mientras tanto, los haberes de septiembre se abonarán este jueves y en el Poder Ejecutivo se liquidaron sin actualizaciones salariales, reafirmándose la pauta aplicada en el 2026 de que las subas se aplicaron en forma bimestral. Los haberes de agosto tuvieron un alza del 4,21%.

En principio, la semana pasada, la administración provincial formalizó la convocatoria a la Función Pública, que alcanza a las representaciones de ATE y UPCN.

La Unter, en cambio, continúa sin fecha para retomar con su negociación específica. Las fuentes oficiales consultadas no disponían de información de llamado a esa organización sindical, que se originará en la decisión del propio gobernador.

La ausencia de la convocatoria docente no pasa inadvertida porque el gremio viene apurando la apertura de la paritaria.

El Congreso de la Unter, reunido a fines de agosto en Villa Regina, había resuelto un paro de 48 horas, sin fecha, en reclamo por la vuelta a esa negociación.

Al final, esa medida de fuerza se concretó el jueves y viernes de la semana pasada, aunque se direccionó al rechazo sindical a la reforma del Ipross impulsada por el Gobierno, destinada a la «libertad de opción» de los estatales de su afiliación a la obra social provincial. Ese debate profundizó también el conflicto, con fuertes cruces entre las partes.

La primera reunión con ATE y UPCN funcionará así como una prueba inicial para conocer el margen de la discusión. El Ejecutivo deberá poner sobre la mesa una propuesta que contemple el cierre del año, pero también el impacto presupuestario de cualquier nuevo incremento.

Este lunes, el Gobierno informó que este jueves 1° de octubre serán abonados «la totalidad de los sueldos estatales».

Esas liquidaciones no contemplarán subas en el Poder Ejecutivo, aunque sí, según sus paritarias, habrá aumentos del 2,1% en los legislativos y personal de los órganos de control, y del 2,4% en los miembros de la Justicia.