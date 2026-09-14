Río Negro tiene menos morosidad que el promedio nacional, pero las deudas son más altas

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de julio de 2026 muestra que la provincia registra un nivel de mora inferior al del país tanto en bancos como en billeteras virtuales. Sin embargo, los montos promedio adeudados superan el promedio nacional y ubican a Río Negro entre las jurisdicciones con las deudas más altas por familia. Los datos también revelan que el grueso de los deudores morosos se concentra entre los 25 y los 54 años.



La provincia de Río Negro cerró julio de 2026 con una morosidad del 11,4% en el sistema bancario, un valor menor al 13% que se registró para el total del país.

La brecha se repite cuando se mide el total del sistema crediticio, que incluye a los bancos y a los proveedores no financieros de crédito conocidos como billeteras virtuales: allí la mora provincial fue de 15,4%, frente al 15,7% nacional.

En el segmento de billeteras virtuales, la diferencia es más amplia, ya que Río Negro exhibió una mora de 28,6% contra el 33,9% del país.



En números absolutos, la provincia tiene 101.275 personas en situación de morosidad dentro del sistema financiero, lo que representa el 1,7% del total de deudores morosos del país, que asciende a 5.935.719 personas. Esa proporción es equivalente al peso poblacional de Río Negro en la Argentina, que también es del 1,7% sobre un total de 46.466.688 habitantes.



Del total de deudores morosos rionegrinos, 22.880 personas mantienen deudas exclusivamente con bancos, 53.082 solo con billeteras virtuales y 25.313 con ambos tipos de entidades.



Al comparar a Río Negro con el resto de las provincias, su nivel de morosidad del 15,4% la ubica en el puesto 18 sobre 24 jurisdicciones, es decir, entre las que tienen menor mora relativa, por detrás de Jujuy, que registró 15,7%, y por delante de Neuquén, con 14%. En cambio, si se observa la cantidad de deudores en términos absolutos, la provincia ocupa el puesto 14 sobre 24, por detrás de Santiago del Estero, con 128.037 morosos, y por delante de San Luis, con 93.962.

Los montos de las deudas en Río Negro



El panorama cambia cuando se analizan los montos de las deudas. Las familias rionegrinas registran préstamos morosos por debajo de la media país únicamente en el rubro bancario, con un promedio de 3.264.975 pesos frente a los 3.274.414 pesos del total nacional.

En cambio, en billeteras virtuales la deuda promedio en Río Negro es de 1.527.495 pesos, muy por encima de los 1.199.936 pesos del país, y en el total del sistema el promedio provincial llega a 2.736.315 pesos, superior a los 2.556.203 pesos nacionales.

Datos clave 72,5% de las personas con deudas irregulares en Río Negro tiene entre 25 y 54 años.

101.275 personas tiene la provincia en situación de morosidad dentro del sistema financiero, un 1,7% del total del país.

Ese nivel coloca a la provincia en el sexto puesto del ranking de deuda promedio más alta del país, apenas detrás de Chubut, con 3,6 millones de pesos, y por delante de Buenos Aires, con 2,7 millones. Encabezan esa tabla Tierra del Fuego, con 4,9 millones de pesos, y Santa Cruz, con 4,4 millones.

El perfil de los deudores en Río Negro



En cuanto al perfil de los deudores, los datos muestran que el 72,5% de las personas con deudas irregulares en Río Negro tiene entre 25 y 54 años. El tramo con mayor cantidad de casos es el de 25 a 34 años, con 28.439 personas afectadas, seguido por el de 35 a 44 años, con 27.359. A partir de los 40 años la cantidad de deudores morosos empieza a descender de manera sostenida a medida que aumenta la edad.



La situación se agrava si se observa el grado de irregularidad de esas deudas. Del total de deudores morosos de la provincia, 63.921 personas están clasificadas en situación 5, la categoría más severa, que corresponde a deuda irrecuperable.

Otras 24.627 personas se encuentran en situación 4, de alto riesgo de insolvencia, mientras que 12.727 están en situación 3, con problemas o riesgo medio. Esa distribución confirma que la mayor parte de los deudores rionegrinos en mora se ubica en los niveles más comprometidos de incumplimiento.