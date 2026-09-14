La Libertad Avanza, con traje opositor en Neuquén: «Queremos competir por la provincia y la ciudad»

Los candidatos que La Libertad Avanza impulse el próximo año en Neuquén serán personas que «representen fielmente» las ideas del presidente Javier Milei, aseguró la vicepresidenta del espacio en la provincia, Alejandra Durdos, quien adelantó que la intención es competir por la gobernación y «todos los municipios».

El espacio, que el año pasado obtuvo su reconocimiento en la Justicia Federal y logró imponerse en los comicios legislativos, ahora apuesta a consolidarse como la «principal fuerza opositora» para el 2027.

El sur y la ciudad de Neuquén, los puntos fuertes

Durdos destacó la proyección de La Libertad Avanza en Neuquén, sobre todo en la región sur y en la capital provincial, donde en los últimos comicios legislativos fue la nómina más votada en 24 de los 25 circuitos electorales.

Si bien no hay nombres definidos para las postulaciones aún, la dirigente no dudó en identificar a la senadora nacional y presidenta del partido en la provincia, Nadia Márquez, como su máxima referente.

Consideró que la potencia del sello libertario es verificable en las localidades cordilleranas del sur o en la Confluencia, pero también en la región centro y hasta en el corredor petrolero, zona en la que «la diputada (Soledad) Mondaca viene haciendo un gran trabajo en condiciones difíciles».

Entre los grandes objetivos mencionó a la intendencia de la ciudad de Neuquén, que el año que viene no tendrá a Mariano Gaido, el actual mandatario capitalino, como candidato.

«Estamos muy bien, hemos organizado reuniones y la recepción es buena», afirmó la vicepresidenta del partido, que buscó diferenciarse de la actual administración municipal por «el nivel de impuestos» e hizo foco en cuestiones más generales, que también «escuchamos en otras partes de la provincia», como la inseguridad.

La proyección se extiende además hasta la Legislatura, cuerpo que no tiene ninguna banca identificada con el sector. «Por las últimas elecciones, creemos que podemos sumar más de un diputado«, dijo Durdos.

Una alianza o el sello puro

Desde la «Casa de la Libertad», la sede capitalina del espacio, la referente dijo que ya están trabajando con dirigentes de fuerzas «afines» con el ideario libertario, como el PRO. No obstante, aclaró que al momento de las elecciones, «la fuerza que va a competir es La Libertad Avanza«.

«Sabemos que hay espacios afines y tenemos los brazos abiertos, pero entendemos que nosotros estamos en la fuerza que compite», remarcó.

Además del trabajo repartido entre los «coordinadores territoriales» explicó que también se conformaron «equipos técnicos» que incluyen emprendedores, jóvenes y adultos mayores. «Surgió como una respuesta para toda la gente que venía, quería participar y no tenía una tarea clara para hacer».

Aseguró que uno de los planteos más repetidos en los encuentros con afiliados o militantes es la necesidad de que «haya un cambio real». En la provincia o en los municipios esto significaría «aplicar las políticas del presidente Javier Milei», principalmente en materia de impuestos y tasas municipales, «que son una queja que solemos escuchar».

Durdos descartó que el diálogo existente entre el Gobierno nacional y el provincial signifique un escollo para La Libertad Avanza en términos de competencia electoral. Sostuvo que se trata de «la cordialidad que debe existir entre un presidente y un gobernador». «No hay vínculo atrás de eso», insistió.

«Somos la principal fuerza opositora de Neuquén y tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar«, señaló.

«Queremos competir en todos los municipios»

Adelantó que la apuesta es «competir en todos los municipios», aunque en la capital provincial «principalmente». «Buscaremos la provincia y el municipio, por supuesto«, enfatizó.

No descartó que las candidaturas sean ocupadas por «personas que no vengan necesariamente de la política», en sintonía con lo ya ensayó La Libertad Avanza a nivel nacional o en distritos de mayor tamaño, como la provincia de Buenos Aires.

Respecto a las investigaciones y las causas con funcionarios libertarios involucrados, como ocurrió con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Durdos consideró que se debe «dejar que la Justicia investigue y sea la que dicte una sentencia«.

«Creemos que la verdadera honestidad institucional pasa por respetar el debido proceso y permitir que los órganos judiciales actúen sin interferencias políticas», sumó.

Camino a las elecciones dijo que el funcionamiento del partido «será una continuidad de lo que ya venimos haciendo», con actividades y convocatorias en distintas localidades. Una de ellas tendrá lugar antes de fin de mes en Villa La Angostura, donde el influencer y ex community manager del mandatario nacional, Iñaki Gutiérrez, encabezará una jornada con la juventud libertaria de Neuquén.