Reconocen la labor inclusiva con los migrantes en Neuquén

Las ferias de la diversidad cultural se llevan a cabo bajo cubierta en el invierno y al aire libre en el verano (foto archivo)

La municipalidad de Neuquén fue distinguida internacionalmente entre 260 gobiernos locales por sus actividades vinculadas a los migrantes , el asesoramiento y la participación de 12 colectividades en diversas actividades en la ciudad.



Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos , Diversidad, Pluralismo Cultural y Género de la comuna explicó que una gran cantidad de población migrante llega a la capital atraída por la expectativa laboral de Vaca Muerta y requieren auxilio sobre la continuidad escolar, tramitar su documentación o el acceso al hospital.

“Desde la oficina orientamos a las personas para que puedan acceder a sus derechos”, dijo Materre.

También se organizan las ferias de la diversidad cultural, está en desarrollo una “app migrante” y se realizó por tercer año consecutivo, el relevamiento de la discriminación en la ciudad.



El reconocimiento vino de China, de la localidad de Wanzhou de entre 381 iniciativas de 260 gobiernos locales, de las cuales 60 quedaron seleccionados. «Somos los únicos en Argentina y de los países latinoamericanos, quedamos junto con Bogotá y Sao Pablo. En septiembre tenemos que defender este proyecto en el seminario internacional de innovación urbana», destacó.

Explicó que en diciembre la Secretaría, que ya tiene reconocimiento ONU Hábitat y ONU Migraciones como buena práctica de gobernanza, irá en busca de un premio entre los cinco reconocimientos que se hicieron a nivel internacional por el trabajo que se desarrolla en Neuquén capital.

Destacó la realización de las ferias culturales y diversas. «La movilidad humana es algo que atraviesa al mundo, hay un gran trabajo de los migrantes en este proceso participativo: Neuquén se fundó así, con la migración, en distintas olas; conectamos al que llega con algunas colectividades recientes, con menos organización y otras más históricas y organizadas que ya tienen sus referentes», explicó.