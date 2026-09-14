Tren Patagónico prepara el nuevo servicio de pasajeros para el Alto Valle: qué falta definir y cuándo podría comenzar

El convenio de traspaso entre Nación y Provincia fue firmado a fines de agosto y la empresa tiene 120 días de transición antes de asumir el servicio. Foto: archivo.

Tren Patagónico ya puso en marcha el proceso para asumir la operación del Tren del Valle, luego del convenio de traspaso firmado entre Nación y Río Negro a fines de agosto. La empresa tiene por delante un período de transición de 120 días y trabaja con el 1 de diciembre como fecha de referencia para hacerse cargo del servicio que actualmente conecta Neuquén con Cipolletti y Plottier.

En paralelo, avanza con la preparación del material rodante que permitirá ampliar el recorrido hacia Roca. Las dos duplas que actualmente están en funcionamiento deberán atravesar tareas de mantenimiento, mientras que las tres formaciones que se incorporarán al nuevo tramo ya se encuentran en Buenos Aires, donde comenzaron los trabajos de reparación y puesta a punto.

La operación hacia Roca todavía no tiene todos sus detalles definidos. Tren Patagónico analiza los horarios, la ubicación definitiva de los apeaderos, la modalidad para comercializar los pasajes y las condiciones de circulación en los distintos cruces ferroviarios. “Estamos más que contentos, muy entusiasmados y trabajando con todo. En estos 120 días tenemos que hacer muchísimos trabajos”, explicó a Diario RÍO NEGRO Darío Dukart, gerente comercial de Tren Patagónico.

“Lo primero que vamos a agarrar es el tren Cipolletti-Plottier”, señaló, y explicó que sobre esas unidades comenzarán también a colocar la identidad de Tren Patagónico. “Vamos a hacer lo imposible por poner el servicio hasta Roca”, aseguró.

Las formaciones, el boleto y los nuevos apeaderos

Una de las tareas inmediatas será el mantenimiento de las duplas, que actualmente prestan el servicio entre Plottier y Cipolletti. La intervención será principalmente mecánica y preventiva, con incorporación de repuestos y mano de obra. “Hay que ir cambiando repuestos y viendo qué es lo que está pasando para tener un viaje tranquilo y confortable”, explicó Dukart.

Mientras que las tres formaciones destinadas a la extensión hacia Roca están en Buenos Aires, donde comenzaron los trabajos de reparación y puesta a punto, según afirmó Dukart. Allí se realizan tareas de pintura y revisiones del aire acondicionado y la calefacción.

Cada unidad tendrá capacidad para unas 200 personas y el esquema operativo prevé utilizar dos mientras una tercera queda disponible como reserva. De esa manera, ante una eventual falla, la empresa podrá reemplazarla mientras se realiza la reparación. “Si algo le pasa a alguna formación, inmediatamente la cambiamos y mientras reparamos esa ponemos la otra”, explicó.

Por otro lado, la empresa también avanza sobre los cinco apeaderos previstos para Cipolletti-Roca. Ya realizó un relevamiento y trabaja en los planos, aunque las ubicaciones exactas todavía no fueron comunicadas porque el proyecto atraviesa instancias de aprobación ante la CNRT, ADIF y otros organismos.

Inversión $7.917,25 millones Es la inversión estimada para poner en marcha el proyecto de recuperación y ampliación del Tren del Valle, con intervenciones sobre la infraestructura y el material necesario.

Dukart confirmó además que no se utilizarán las estaciones ferroviarias existentes: “No vamos a utilizar las estaciones, simplemente vamos a poner apeaderos”. En Roca se analiza instalar una oficina sobre la vía para vender pasajes y cargar la SUBE. “Queremos que sea lo más sencillo adquirir un pasaje y poder subir, para no causar demora a nuestros pasajeros”, explicó.

El precio del boleto todavía no fue definido por Tren Patagónico. Dukart explicó que la tarifa se encuentra en análisis y que será una de las decisiones a tomar durante los próximos meses, aunque adelantó que buscarán un valor competitivo frente a otras alternativas de transporte, como el colectivo interurbano.

Cuatro servicios y horarios todavía en evaluación

El esquema inicial contempla cuatro servicios diarios por sentido entre Cipolletti y Roca, es decir, ocho movimientos en total. Sin embargo, Tren Patagónico todavía analiza si esa frecuencia será suficiente y no descarta incorporar algún servicio adicional.

La prioridad es que los horarios respondan a los momentos de mayor demanda, especialmente para quienes utilizan el tren para trasladarse por trabajo. “Lo que queremos buscar es cuáles son los mejores horarios para que la gente pueda ir a trabajar a la mañana, bien temprano”, explicó Dukart.

El análisis también contempla los movimientos del mediodía y la tarde, tanto para quienes terminan su jornada laboral como para quienes necesitan regresar a sus localidades. “Queremos cumplir con la necesidad de la gente”, sostuvo el gerente comercial.

Por ahora, el cronograma definitivo no está cerrado. “Es probable que por ahí se ponga alguno más”, anticipó Dukart, aunque aclaró que todavía sería prematuro establecer qué servicios y horarios quedarán finalmente.

La definición se realizará durante el período de transición, a medida que la empresa avance con la preparación de las formaciones y el resto de los aspectos operativos. La intención, explicó, es que la frecuencia se adapte a la demanda real del corredor y a los horarios en los que más personas necesitan utilizar el servicio.

Cruces y pasos a nivel: velocidad reducida, bocina y prevención

Los cruces ferroviarios serán determinantes para la circulación. Tren Patagónico informó que mantendrá el estatus actual de los pasos a nivel y realizará las tareas de señalización y adecuación que correspondan de acuerdo con la normativa vigente y los requerimientos de la CNRT. Por ahora, no está previsto un esquema general de nuevas barreras o banderilleros.

Dukart explicó que la circulación en esos puntos deberá hacerse con especial precaución. “Lo haríamos con una velocidad reducida, tocando bocina en todos los lugares donde pasan todos los cruces”, señaló.

La empresa también prepara campañas de concientización para advertir sobre los riesgos de los cruces ferroviarios. “Hay que hacer mucho hincapié en la comunicación al público para que estemos todos informados”, sostuvo.

La velocidad dependerá de las condiciones de cada sector. En los tramos donde la vía lo permita y haya menos cruces, podría alcanzar los 40 kilómetros por hora. “Si la vía está en condiciones se podría en sectores fuera de las ciudades”, indicó Dukart, aunque aclaró que la seguridad será el límite para definir la marcha.

El gerente comercial también destacó la experiencia de la empresa en materia de seguridad y aseguró que buscarán trasladarla al nuevo servicio. “No tuvimos nunca un herido que fuera a bordo de nuestro tren con algún accidente”, afirmó. En ese sentido, explicó que aplicarán al Valle la experiencia acumulada en los servicios de larga distancia y turísticos que opera Tren Patagónico.

Dukart puso además como referencia el actual funcionamiento entre Cipolletti y Plottier. “Hay días que no hay banderilleros, así que consideramos que no sería necesario en esta instancia”, afirmó. La empresa apunta a complementar esas condiciones con las medidas de circulación y las campañas de prevención.

La extensión hacia Chichinales quedará para una etapa posterior. La prioridad será consolidar primero el recorrido hasta Roca y, una vez que funcione de manera estable, avanzar sobre el tercer tramo. “Primero vamos a arrancar con el que está ahora funcionando. Después vamos a llegar hasta Roca y después encararíamos el tercer tramo”, señaló.

La empresa todavía trabaja sobre varias definiciones y reconoce que el proceso recién comienza. “Tenemos que tomar muchas definiciones en ese tiempo y avanzando a paso acelerado para llegar con los tiempos establecidos”, planteó Dukart.