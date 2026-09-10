El FMI aseguró que monitorea la situación de morosidad en Argentina y descartó «un riesgo para el sistema financiero»

El Fondo Monetario Internacional (FMI) minimizó el impacto del aumento de la morosidad en la Argentina y destacó que es menor a la de otros países de la región, por lo cual no constituye un riesgo para el sistema financiero local.

La declaración del FMI llegó un día después de que la oposición al gobierno de Javier Milei lograra forzar el debate en comisión de una serie de proyectos que buscan darle una solución al problema que afecta a seis millones de personas.

Con una visión estrictamente financiera, este nivel de irregularidad no perjudicará a los bancos debido a que tienen una posición “robusta”.

“Estamos siguiendo muy de cerca el reciente aumento de la mora por parte de los hogares y no vemos que esto sea un riesgo significativo para la estabilidad financiera de Argentina”, señaló la vocera del organismo Julie Kozack.

La portavoz se refirió a esta situación durante una rueda de prensa que ofreció esta mañana en Washington de la que participó on line este medio.

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Sin evaluar el impacto social que representa esta situación, Kozack dijo que “los bancos están bien capitalizados, tienen buena liquidez y hay disposiciones (regulaciones) que cubren más allá del 85% de sus créditos en mora”.

Desde el punto de vista técnico, de acuerdo a esta situación, las entidades bancarias no debieran tener problemas para hacer frente a este escenario de irregularidad.

La posición del organismo convalida la decisión del gobierno nacional de no evaluar ningún plan de salvataje y de permitir que el problema sea resuelto directamente por el sector privado.

Desde el sector bancario insisten en que no es necesario ningún programa de intervención estatal y aseguran que la situación se regularizará en los próximos meses.

En ese sentido, el titular del Banco Macro, Jorge Brito, reconoció que se llegó a un nivel “rojo” de mora, pero que ahora ya se ubica en “amarillo”.

En un encuentro empresarial, el banquero sostuvo que los nuevos créditos otorgados muestran un nivel de morosidad mucho menor y que el problema se centra en los que fueron otorgados durante el segundo y tercer trimestre del año pasado. Ese semestre preelectoral resultó el de mayor tensión financiera, en el que se indujo una fuerte suba de la tasa de interés para contener el dólar.

Durante las próximas dos semanas, el Congreso debatirá las propuestas, principalmente impulsadas por la oposición, pero el oficialismo intentará que no avancen, principalmente aquellas en las que se promueve una regulación de la tasa de interés.

Acerca de las caídas de los niveles de actividad que se conocieron en los últimos meses, el FMI señaló que “se debe seguir por el mismo camino” y apuntó a que los resultados se verán a “largo plazo”.

“Tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería bueno que se ampliara el alcance de los beneficios”, admitió Kozack acerca de una situación que dista de ser favorable para todos los segmentos de la economía.

La vocera ponderó que el gobierno “está trabajando para abordar los cuellos de botella en cuanto a infraestructura, los sistemas de ferrocarril y carreteras”.

También valorizó que “se están realizando esfuerzos para profundizar los mercados monetarios y de capitales para desarrollar mercados de financiamiento de más a largo plazo, como por ejemplo el crédito hipotecario”.

Kozack afirmó que “todos estos elementos tienen por objetivo ampliar el alcance de las ganancias de estabilización y crecimiento”.

“Hay irregularidad en los datos, con subas y bajas según el período, pero nosotros nos centramos en las reformas y la trayectoria a largo plazo” y en “respaldar esa trayectoria para ampliar el alcance del crecimiento y de las oportunidades”, añadió.

Kozack señaló que “de cara al futuro, la prioridad fundamental para Argentina sigue siendo reforzar todavía más su marco de políticas”.

“Esto incluye continuar acumulando reservas como se está haciendo, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal que se ha hecho hasta ahora y reforzar más todavía el marco de políticas para ayudar a preparar al país para shocks futuros”, enumeró.

En esa línea, destacó que “las propuestas de reforma para reforzar el mandato del Banco Central y la independencia de la institución debieran ayudar con el proceso de desinflación y en última instancia llevar una mejora en los ingresos reales de los hogares argentinos con el tiempo”.

Kozack insistió en que “tanto las autoridades como el Fondo reconocemos que es importante ampliar el alcance de los beneficios del crecimiento y la estabilización” y reconoció que “hasta la fecha, el crecimiento ha estado impulsado sobre todo por la energía, la minería y el sector agrícola”.