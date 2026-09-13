Lunes soleado y con máxima de hasta 22°C en Neuquén y Río Negro, pero con viento: qué dice el pronóstico

El comienzo de la semana llega con un paulatino ascenso de la temperatura en los valles, la meseta y la costa del norte patagónico. Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada del lunes transcurrirá con condiciones de tiempo bueno y sol pleno en gran parte de Neuquén y Río Negro, en la antesala de un período más ventoso hacia el medio de la semana.

Sin embargo, la tibieza diurna contrastará con un marcado descenso térmico nocturno y la presencia de ráfagas intensas que rozarán los 60 km/h al caer el sol. La marcada amplitud térmica marcará la pauta del tiempo en los principales centros urbanos del territorio regional.

Cómo va a estar este lunes 14 en el Alto Valle

En la capital neuquina y alrededores, el lunes comenzará con cielo totalmente despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 21°C durante la tarde. El viento del sector sudoeste soplará a 25 km/h. La situación cambiará hacia la noche, cuando el cielo pase a estar parcialmente nublado, la mínima caiga a solo 1°C y las ráfagas del sudeste cobren fuerza hasta los 58 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, General Roca registrará la marca más alta de la jornada en la zona con una máxima de 22°C y cielo despejado en horas del día. Los vientos diurnos del sudoeste serán moderados, a 17 km/h y con ráfagas de 21 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 1°C y el viento rotará al sur con ráfagas de hasta 55 km/h.

Fuente: AIC.

Qué pasa en la cordillera este lunes 14

La región de los lagos presentará un escenario más fresco y con mayor cobertura nubosa. En San Carlos de Bariloche, la jornada diurna transcurrirá con cielo cubierto y una temperatura máxima de 12°C, acompañada por vientos del oeste a 19 km/h y ráfagas de 27 km/h. Para la noche se mantendrá el panorama cubierto, con una mínima de 6°C y vientos del sudoeste a 16 km/h.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, el cielo permanecerá mayormente cubierto a lo largo de todo el lunes. Durante el día, la máxima se ubicará en los 11°C, con vientos del oeste a 12 km/h y ráfagas de 15 km/h. De noche, se prevé una mínima de 5°C y vientos del sudeste a 12 km/h con ráfagas leves de 13 km/h.

Fuente: AIC.

El pronóstico de Viedma para este lunes

La capital rionegrina vivirá un lunes a pleno sol en horas de la tarde, pero con ráfagas intensas desde el comienzo de la jornada. Bajo un cielo despejado, la máxima alcanzará los 20°C y el viento del oeste soplará a 34 km/h con ráfagas de hasta 58 km/h.

Para el turno nocturno en la costa se aguarda un marcado descenso de la temperatura hasta una mínima de 1°C. El cielo estará mayormente despejado y el viento ingresará desde el sector sur a 29 km/h, con ráfagas que llegarán a los 46 km/h.