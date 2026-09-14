Necrológicas de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Widmann, Alfredo Gustavo

Falleció en Cipolletti el día 11 de septiembre de 2026. Participan con dolor de su deceso su esposa Marta, sus hijos Christian, Cintia y Marcelo, sus nietos Tomás, Benjamín, Ciro y Guillermina, sus hijas políticas Cecilia y Soledad y sus ahijados Gustavo e Ignacio. Sus restos fueron velados en Cipolletti e inhumados en la Ciudad de Neuquén.