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Necrológicas de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, lunes 14 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Widmann, Alfredo Gustavo

Falleció en Cipolletti el día 11 de septiembre de 2026. Participan con dolor de su deceso su esposa Marta, sus hijos Christian, Cintia y Marcelo, sus nietos Tomás, Benjamín, Ciro y Guillermina, sus hijas políticas Cecilia y Soledad y sus ahijados Gustavo e Ignacio. Sus restos fueron velados en Cipolletti e inhumados en la Ciudad de Neuquén.

Raúl Vitelmo, Carbajal

Falleció el dia 12 de septiembre a sus 81 años de edad. Su esposa: Norma. Sus hijos: Flavia, Mariano, Leandro y Cristian. Sus nietos: Lisandro, Delfina, Josefina, Laureano y Santiago. Y sus hijos politicos Florencia y Diego, comunican con dolor su deceso y que sus restos fueron velados e inhumados la ciudad de Neuquén.

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