Necrológicas de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 14 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Widmann, Alfredo Gustavo
Falleció en Cipolletti el día 11 de septiembre de 2026. Participan con dolor de su deceso su esposa Marta, sus hijos Christian, Cintia y Marcelo, sus nietos Tomás, Benjamín, Ciro y Guillermina, sus hijas políticas Cecilia y Soledad y sus ahijados Gustavo e Ignacio. Sus restos fueron velados en Cipolletti e inhumados en la Ciudad de Neuquén.
Raúl Vitelmo, Carbajal
Falleció el dia 12 de septiembre a sus 81 años de edad. Su esposa: Norma. Sus hijos: Flavia, Mariano, Leandro y Cristian. Sus nietos: Lisandro, Delfina, Josefina, Laureano y Santiago. Y sus hijos politicos Florencia y Diego, comunican con dolor su deceso y que sus restos fueron velados e inhumados la ciudad de Neuquén.
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