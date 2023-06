Río Negro toma distancia de las definiciones del gobierno nacional para Villa Mascardi

El jefe de Gabinete Pablo Zúcaro aseguró que el gobierno provincial no participó de la mesa de diálogo que se llevó a cabo ayer entre referentes del pueblo mapuche y autoridades del gobierno nacional en el edificio de la exEsma en Buenos Aires porque “no fueron invitados”.

“Nos llegó una invitación para participar la noche anterior al encuentro. De modo que fuimos ajenos a todo el proceso”, aseguró en relación a la polémica reunión en la que el gobierno nacional garantizó la devolución del rewe (sitio sagrado) en Villa Mascardi, la construcción de tres viviendas para la machi, sus colaboradores y pacientes y, la entrega de tierras para el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

“No teníamos contacto alguno. El mismo día de la reunión, alrededor de las 11, se comunicó el superintendente de Parques Nacionales para ver si alguien del gobierno provincial participaría. Les explicamos que no habíamos recibido la invitación, pero que como el tema nos preocupaba, estábamos dispuestos a participar por zoom. Nunca nos mandaron el enlace”, advirtió Zúcaro.

Respecto al compromiso de entrega de tierras fiscales para la comunidad mapuche, Zúcaro consideró que “hay leyes y claramente, ésta no sería el procedimiento”.

El funcionario provincial también se refirió a las críticas por parte de Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche de Río Negro, respecto a un ofrecimiento de tierras por parte del gobierno provincial en el encuentro que, consideró, “no son aptas ni suficientes”.

“Lo único que hubo fue una consulta de Parques Nacionales al director de Tierras para saber si la provincia disponía de 10 hectáreas en algún lugar cercano a una escuela o centro poblado. Pero no hay tantas tierras que cubran esas características. Los remanentes de tierras están en lugares lejanos. De todos modos, el conflicto está en tierras de Nación, de modo que la cesión correspondería a Nación”, dijo.

Respecto a las definiciones de la mesa de diálogo, Zúcaro consideró que las propuestas no resolverán el conflicto. “No hay posibilidad de que no haya conflicto si el rewe queda en un lugar y el resto de la comunidad se traslada a otro sitio. Nos interesaría contribuir a esa pacificación cediendo tierras para toda la comunidad”, manifestó.