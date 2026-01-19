Río Negro avanza hacia el «papel cero»: qué trámites se podrán hacer desde la app de Ciudadanía Digital

El Gobierno provincial presentó este lunes el Ecosistema de Trámites del Estado Rionegrino (ETER), una plataforma desarrollada por el Ministerio de Modernización junto a la empresa estatal ALTEC que busca digitalizar los trámites estatales y lograr una administración pública con «Papel Cero» para finales de 2026.

Durante la actividad, se exhibieron en funcionamiento las herramientas que componen el ecosistema, que no solo digitaliza procesos existentes, sino que redefine la interacción entre el Estado y el vecino.

Un Estado digital y sin papel

El plan de modernización del Estado rionegrino busca que, para finales de 2026, la administración pública provincial elimine definitivamente el uso de papel en los trámites, unificando toda la gestión estatal en el teléfono celular de los ciudadanos.

«El objetivo al finalizar este año es una administración pública con papel cero», destacó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, al tiempo que afirmó que el cambio es tecnológico, pero también cultural. «No se trata de pasar el papel a una pantalla, sino de rediseñar la gestión teniendo por objetivo principal facilitar la vida al ciudadano».

El ciudadano como eje del sistema

La presentación de ETER fue el paso previo a la puesta en marcha de la nueva App de Ciudadanía Digital, una herramienta que permitirá al rionegrino acceder a los servicios del Estado desde su celular.

«Hoy no solo presentamos tecnología, sino que proponemos una nueva forma de entender el funcionamiento del Estado«, señaló Dumrauf. «Debemos enfocarnos en devolverle al ciudadano todo el tiempo que hoy pierde en la burocracia».

A diferencia de los sistemas tradicionales, ETER permite que cualquier trámite —desde una solicitud escolar, hasta gestiones de salud o el pago de impuestos— sea rediseñado y digitalizado pensando exclusivamente en la facilidad de uso para el rionegrino.

Rumbo a 2026: eficiencia y desburocratización

El Gobierno provincial avanzó en 2025 con la digitalización de la totalidad de los actos administrativos en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Ahora, el desafío para 2026 es completar la digitalización total de cara al público.

«El objetivo es que los rionegrinos recuperen su tiempo para estar con sus familias, para trabajar o hacer lo que quieran, no que lo gasten frente a una ventanilla o haciendo filas», concluyó el ministro.