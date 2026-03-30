Río Negro avanza en la digitalización de las compras públicas y suma más organismos al sistema

La Provincia de Río Negro avanza en la implementación del sistema COMPR.AR, una plataforma digital destinada a gestionar los procesos de compra del Estado bajo un esquema más ágil y transparente, que se incorpora de manera progresiva a la administración pública provincial.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Compras y Suministros, Cyntia Ruiz, detalló el alcance actual del sistema y su implementación progresiva. «Actualmente se encuentra en vigencia el COMPR.AR para los procedimientos de compra, de modalidad de contratación directa por menor monto», explicó.

En ese sentido, indicó que desde febrero lo utilizan los Ministerios de Hacienda, Gobierno y Trabajo y Modernización, y que hasta el momento «se han impulsado 11 procedimientos» bajo esta modalidad, que se aplica exclusivamente a compras de menor monto.

Ruiz también aclaró que el nuevo sistema no reemplaza la totalidad de los procesos vigentes, sino que se integra al esquema existente: «Luego se sigue utilizando el procedimiento de compras mediante el sistema Compras, en el que están todas las modalidades de compras».

Nuevos organismos se sumarán al sistema en la fase 2, que comenzará a regir desde el 6 de abril

En este contexto, la Provincia avanza ahora hacia una nueva etapa de implementación. A partir del 6 de abril se pondrá en marcha la fase 2 del sistema, con la incorporación obligatoria de nuevas jurisdicciones: el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, la Secretaría General y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Estas áreas comenzarán a operar a través de COMPR.AR en la modalidad de compra directa por menor monto.

La implementación se desarrolla de manera progresiva, con el objetivo de facilitar la adaptación de los equipos. En ese sentido, se realizarán jornadas de capacitación los días lunes 30 de marzo y miércoles 1 de abril, destinadas a los agentes que utilizarán la plataforma. Posteriormente, contarán con acompañamiento técnico durante los primeros procesos de compra.

Desde el Gobierno provincial señalaron que COMPR.AR forma parte de una política de modernización del Estado, orientada a fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la eficiencia en las contrataciones públicas.