Tecnología, capacitación y trámites digitales: así es el plan de Río Negro para modernizar los municipios

El anuncio se realizó durante la recorrida que unos 30 intendentes rionegrinos realizaron por las obras del proyecto VMOS en Punta Colorada. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro presentó un nuevo Plan de Fortalecimiento Municipal, una iniciativa con la que busca impulsar la modernización de los gobiernos locales mediante inversiones en tecnología, digitalización de trámites, capacitación de trabajadores y herramientas de planificación.

El anuncio se realizó durante la recorrida que unos 30 intendentes rionegrinos realizaron por las obras del proyecto VMOS en Punta Colorada, donde autoridades provinciales expusieron los principales lineamientos del programa que, según indicaron, fue diseñado a partir de las necesidades planteadas por los propios municipios.

Qué contempla el plan de modernización para los municipios de Río Negro

La iniciativa prevé acompañar a los municipios en procesos de transformación institucional con inversiones destinadas a:

Incorporar ventanillas digitales y modernizar la atención al público.

Implementar sistemas digitales para el pago de tasas municipales.

Digitalizar y simplificar trámites administrativos.

Fortalecer los catastros municipales.

Elaborar proyectos de desarrollo y planificación urbana.

Capacitar al personal municipal en nuevas herramientas de gestión.

Desde el Gobierno provincial explicaron que el objetivo es que los municipios no solo cuenten con recursos para ejecutar obras, sino también para mejorar su funcionamiento interno y brindar respuestas más ágiles a la ciudadanía.

La secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, señaló que la propuesta apunta a que cada localidad pueda incorporar tecnología, fortalecer su planificación y mejorar la calidad institucional.

«Queremos que los municipios puedan invertir en tecnología, modernización, capacitaciones, conocimiento y planificación. Queremos mejorar la calidad institucional para que puedan brindar una mejor atención a los vecinos, porque son los primeros que reciben sus demandas», sostuvo.

El objetivo: un Estado con trámites más rápidos

Durante la presentación, el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, explicó que el programa responde a reclamos que los intendentes vienen planteando en distintas reuniones con la Provincia.

Entre las demandas mencionó la necesidad de contar con ventanillas digitales, sistemas para el pago electrónico de tasas y herramientas que permitan planificar el crecimiento de las ciudades.

Según indicó, el propósito es reducir tiempos administrativos y facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos. «Muchas veces un vecino o un privado necesita relacionarse con el Estado y ese vínculo termina siendo una dificultad. Queremos que el proceso de modernización que impulsa la Provincia también llegue a los municipios, para construir un Estado más amigable, con trámites más rápidos y eficientes», afirmó.