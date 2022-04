Rioseco: «el desafío es olvidar las ideologías y resolver los problemas de la gente»

El parlamentario del Mercosur y exintendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, insistió con el armado de una alianza opositora amplia que pueda «romper el techo» del Movimiento Popular Neuquino en el 2023 y advirtió que «el desafío de la dirigencia política es olvidar las ideologías» para resolver los problemas de la gente. En una entrevista exclusiva con RN Radio, el dirigente político y varias veces candidato a gobernador, habló sobre la necesidad de ampliar la base de la coparticipación, volver a la industrialización en origen y opinó sobre la interna del Frente de Todos.

En diálogo con Vos A Diario, consideró que aún «falta mucho tiempo para una interna» pero que están en conversaciones con dirigentes «donde algunos están más de acuerdo y otros menos de acuerdo», pero «con la convicción de que hay que romper el techo». «O lo rompemos, o hay continuidad del MPN. Hay que cambiar la fórmula, la metodología, hay que cambiar todo en este proceso eleccionario para hacer una oferta que sea sustentable y genere expectativas en el pueblo de Nequuén», planteó.

Dijo que tienen que estar «las mayorías que son opositoras al MPN y que han manifestado en este tiempo una visión distinta de cómo se puede gestionar». «Siempre van a faltar algunos, siempre alquien no va a querer confluir en este espacio pero entiendo que con el frente que hemos construido en las dos oportunidades en que fui candidato a gobernador no alcanza», evaluó.

Detalló que esa alianza ha mostrado un techo de entre el 27% y el 30% «al igual que el radicalismo que tiene un 15%, 20% en ese momento con Horacio Quiroga que tenía un liderazgo muy fuerte». «Fue un error no habernos juntado y creo que este es momento de construir un futuro para Neuquén», insistió.

Rioseco consideró que el MPN gana «por tener un territorio muy grande y un gran entramado de intereses muy profundos», pero que analizó que ese entramado «ya está agotado porque en las últimas elecciones no superó el 40%». «Si se saca una cuenta básica, el 60% de los neuquinos no los vota, pero no ganamos las elecciones porque no vamos unidos», consideró.

El parlamentario del Mercosur dijo que aún falta para pensar en una interna de candidaturas. Foto: Matías Subat.

La coparticipación, el gas crudo y el Estado elefante

Rioseco enumeró como uno de los problemas de la provincia la falta de industrialización en origen de su producción, principalmente la hidrocarburífera. Si bien destacó el anuncio para construir el gasoducto Néstor Kirchner, cuestionó que «va a llevar gas al Litoral y a Brasil, pero crudo».

«Esta discusión es la que tenemos que dar como neuquinos: si industrializamos hoy un barril que está a 100 dólares, lo podemos vender a 120 dólares», evaluó.

Respecto del debate por la coparticipación, dijo que hay que discutir la base primaria de reparto a los municipios y «llevarla al 27% o 30% que es lo que reparte Nación, que es muy mala». «Y si esto es malo, el 15% que tenemos hoy imaginen que es paupérrimo, irrisorio», señaló. Propuso elevar esa base de forma progresiva para no quitarle a la provincia recursos de un día para el otrohacerlo progresivo y en diez años tenemos resuelto el problema estructural de la provincia.

También, de manera similar a lo que planteó el vicegobernador Marcos Koopmann, indicó que «hay que ponerles condiciones a los municipios» para que los nuevos recursos no se vayan a gastos corrientes, «porque si no, es una fiesta».

Sin embargo, diferenció que «esto no es pacto fiscal, que es mucho más amplio, esto es discutir la redistribución de la riqueza de Neuquén».

El parlamentario del Mercosur se reinvidicó como un dirigente de izquierda, pero señaló que «hoy nadie puede pensar que todo debe hacerlo el Estado». «Este Estado elefante que tenemos hoy no sirve. Y yo soy de izquierda, pero hay que tener un Estado inteligente, potente y que pueda resolver los problemas y que sea planificador estratégico del desarrollo», aclaró.

Dijo que ese Estado tiene que integrarse con la economía privada, porque «no hay otra manera».

La inflación y la interna del Frente de Todos

Sobre la interna del Frente de Todos, evaluó que «hay una disputa en términos de cómo se distribuye la riqueza y quiénes son los ganadores del modelo del presidente Macri». «Cristina tiene una visión de que los servicios públicos tuvieron hiperganancias, el FMI y el grupo de Alberto entiende que no y que hay que seguir dando aumentos», analizó.

«Creo que esta es la discusión pero, al margen de eso, hoy la Argentina vive una contradicción», siguió Rioseco, quien expuso que el PBI de la Argentina creció 10 puntos el año pasado, pero sostuvo que «la gente no lo alcanza a ver y cuando va al supermercado siente la inflación».

«Hay que lograr ese objetivo, esa es la tensión en este gobierno. El desafío para cualquier gobierno es bajar la inflación, sino es un fracaso para cualquier presidente», afirmó el dirigente de Cutral Co, quien consideró que la medición del 6% de inflación que se espera para marzo «es catastrófica».

