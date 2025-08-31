Roca, a los 146 años: una ciudad que enamora, según la intendenta María Emilia Soria

La creatividad, el talento, la inversión y el espíritu emprendedor resisten, reafirman y evolucionan en Roca, pese a todo viento y marea. Además de generar empleo, producción y desarrollo económico, estos valores y ambiciones constituyen, al mismo tiempo, el mayor capital simbólico de esta ciudad. Ese ánimo y energía creadora para construir y hacer aún en las peores crisis es una de las principales herencias y activos de nuestros pioneros.

“Por todo ésto, Roca es parte vital del corazón del Alto Valle; por lo que somos y hacemos es que avanzamos en la identificación de señales de futuros para diseñar y crear escenarios deseados y posibles para vivir”, afirma la intendenta local, María Emilia Soria, quien transita su segunda gestión consecutiva de gobierno local.

El viernes pasado cuando la intendenta María Emilia Soria realizó la presentación del Presupuesto Municipal 2026, cumpliendo con lo estipulado por Carta Orgánica.





“Somos una ciudad diversa en lo productivo, económica, cultural, social y política, entre otras dimensiones”, agrega. Quizás en esto también radica su gran atractivo, afirma, y que por ello sea “una ciudad de oportunidades”.

“Hemos aprendido a gestionar en la incertidumbre y la emergencia”, dice la funcionaria. Primero en pandemia, luego con un Estado nacional “que de brazos cruzados es solo observador de las obligaciones que no cumple”.

Consecuentemente se debió cambiar el concepto de gestión, admite: “hoy hay que ser extremadamente creativos para encontrar soluciones disruptivas con una visión razonable, posible y utópica al mismo tiempo”. ¿Ejemplo de ello? “La pavimentación del barrio Quintu Panal, donde los frentistas abonan por ella, según ordenanzas N° 4021/05 y 5056/24”, se argumenta.

El espíritu emprendedor

Democratizar la innovación es también un mantra para la primera mandataria local. ¿Cómo expandir esa energía creadora del vecino a pie? “El vecino debe dejar de ser un espectador de la innovación que hacen otros y ser protagonistas. Por y para ello desde 2017 tenemos la incubadora de ideas y proyectos USEP (Oficina de Empleo del municipio), para que nadie quede afuera con su emprendimiento en el mercado local”, dice Soria.

Con una inversión superior a los $1.500 millones, el municipio de Roca puso en marcha el Plan de Repavimentación de Calles 2025, que busca optimizar la transitabilidad en sectores críticos de la ciudad.





“La gente nos necesita más al inicio del camino que al final, en general. Los proyectos que permanecen no son los que más recursos tienen sino lo que poseen más ilusión. Por eso ofrecemos todo el tiempo capacitación. Además de conectarlos entre ellos y a ellos con potenciales grandes firmas. La educación en todas sus dimensiones es la base de todo. Esto explica que, por ejemplo, la empresa Techint tenga puesto sus ojos en nuestros profesionales capacitados y/o hiperespecializado para lo que hoy demanda el fenómeno Vaca Muerta”.

El talento atrae más talento, infiere la entrevistada. “Cada vez más nuestra ciudad recibe profesionales de la salud para trabajar en nuestros sanatarios, clínicas y hospital. Llegan con todas las expectativas y no pasa mucho tiempo hasta que se terminan enamorando de Roca”, acota. De este modo, “fortalecen el polo de salud que nos distingue desde hace décadas con sus saberes y muchas veces inversiones”. Esto, “más que obvio pero que hay que decir, mejora la hotelería, la gastronomía y el comercio, entre otros rubros. Los servicios de salud son un pilar para nuestra ecomomía local”.

Un sector del paseo del Canal Grande, una de las zonas verdes y azules más lindas de la ciudad.

Espacio público

Crear puntos de encuentro, diseñar espacios urbanos inclusivos y seguros, recuperar el sentido de comunidad, al tiempo que se incorporan elementos naturales (vegetación, sombra, agua) y alguna historia que sirva para conectar a la gente y transformar los barrios sigue siendo una prioridad en esta segunda gestión comunal de Soria.

En este sentido, días atrás se inauguró una nueva plaza en el oeste de la ciudad en el predio delimitado por las calles Estados Unidos, Andorra, Agustín Fernández y Pública 92A. Este espacio recreativo se encuentra en una de las zonas de mayor crecimiento urbano, rodeado por los barrios La Martina, Loteo Rincón del Valle, La Martina 2, Fideicomiso San Sebastián y Loteo Don Mariano.

“La plaza fue diseñada con una mirada integral, priorizando la calidad urbana y el cuidado ambiental. Cuenta con parquizado y forestación, veredas perimetrales, sistema de riego automatizado, luminarias LED con cableado subterráneo, mobiliario urbano con bancos y cestos de residuos, además de un espacio para jugar al fútbol y una estación de multijuegos infantiles, pensada para estimular el juego, la creatividad y la actividad física de niños y niñas”, se informó.

En la plaza en el oeste de la ciudad, en el predio delimitado por las calles Estados Unidos, Andorra, Agustín Fernández y Pública 92A.



Con respecto a este fortalecimiento de los espacios públicos se ejecutarán:

-el polideportivo en calle América y Jorge Newery: armado de un espacio deportivo y de encuentro en un sector de la ciudad donde aun no hay este tipo de espacios,

-los espacios deportivos al aire libre en Polideportivos Municipales Fabricio Vaccari y Gimena Padin y

-la plaza Dinos con juegos infantiles temáticos en ANP Paso Córdoba.

Párrafo aparte merece la extensión del Paseo del Canal Grande, específicamente sobre calle Gelonch, entre Rosario de Santa Fe y Damas Patricias, en la margen norte del canal

Con fondos municipales esta ampliación forma parte del plan integral de mejoramiento del espacio público urbano, orientado a favorecer la accesibilidad peatonal, promover el uso de medios de transporte sostenibles y ordenar el tránsito en la ciudad.

La obra contempla la construcción de 520 metros de veredas peatonales de hormigón peinado, con un ancho uniforme de 1,20 metros, lo que permitirá mayor comodidad y seguridad para los transeúntes. Se ejecutará una bicisenda de 520 metros de longitud y 2,10 metros de ancho, pensada para fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad saludable y sustentable.

En el mismo sentido, el Parque Industrial II acapara toda la atención de la actual gestión.

Lo que viene

“Hay una profunda necesidad de reconexión entre los distintas protagonistas, organizaciones, instituciones y vecinos unos con otros. De armar alianzas, de crear espacios de participación ciudadana. De planificar y diseñar bien nuestras capacidades y necesidades para ocupar un lugar relevante en la región y la provincia. Con cautela y razonabilidad, como decía antes. No queremos para nuestro pueblo la eterna historia de Sierra Grande. Por eso hay que ser cautelosos ante tantos cantos de sirena”, sostiene.





“Por ello, antes de sumarnos a cualquier boom o fenómeno participamos como administración en conversatorios, reuniones de energía en Neuquén, foros y mesas de trabajo con los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro y locales de otras ciudades vecinas, con los comerciantes y empresarios en la CAIC. Sí, el fenómeno de Vaca Muerta es importante pero nosotros debemos decidir cuáles son las ventajas, beneficios y oportunidades que queremos aprovechar de él”, expresa.

“En tiempos donde se habla tantísimo de la Inteligencia Artificial y un poco menos de la Inteligencia Humana, subrayo la importancia de la Inteligencia de futuro, que nos permita identificar las dinámicas que están creando y dando forma a lo que está por venir. Seguimos siendo, por el momento, una ciudad donde sus 130.000 ciudadanos buscan diálogos nuevos que ayuden a encontrar las mejores respuestas a los desafíos que hoy enfrentamos. Por el camino de pensar, imaginar, gestionar y co-crear futuros pasan las oportunidades de Roca y eso es lo que nos entusiasma tanto y que en este nuevo aniversario celebramos en comunidad”, concluye la intendenta Soria.

El nuevo espacio recreativo inaugurado días atrás se encuentra en una de las zonas de mayor crecimiento urbano, rodeado por los barrios La Martina, Loteo Rincón del Valle, La Martina 2, Fideicomiso San Sebastián y Loteo Don Mariano.

