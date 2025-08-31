Cómo los Parques Industriales transforman a Roca en un motor de desarrollo regional

En el marco de su aniversario, Roca resalta el camino recorrido en materia productiva y la visión de futuro que sostiene su crecimiento. El desarrollo de los Parques Industriales es hoy una de las políticas estratégicas más firmes del Municipio, orientada a acompañar el dinamismo económico y a fortalecer la trama empresarial que impulsa la vida local y provincial.

Desde la Dirección de USEP (Unidad de Servicios de Empleo y Producción) y Parques Industriales se trabaja como actor articulador, uniendo esfuerzos públicos y privados con el fin de favorecer tanto la llegada de nuevas firmas como la consolidación de las que ya están instaladas.

El propósito es claro: generar empleo, mejorar las condiciones de producción y consolidar un modelo de desarrollo local con mirada de largo plazo.

Uno de los espacios más emblemáticos de esta política es el Parque Industrial I, que actualmente atraviesa un proceso de modernización normativa. “El Municipio lleva adelante la actualización de la ordenanza que regula su funcionamiento con la intención de unificar criterios y establecer un marco integral para la radicación de empresas”, explicó Alejandra Rodríguez, directora de USEP y Parques Industriales.

“Este proyecto contempla desde el uso del suelo y la adjudicación de lotes hasta los beneficios fiscales y las sanciones, incorporando además nuevas herramientas que permitan recuperar espacios que hoy se encuentran sin uso y ponerlos en valor”, agregó.

De este modo, la ciudad apuesta a que las empresas locales puedan crecer, fortalecerse y convertirse en proveedoras de las nuevas compañías que se instalen en el futuro, tejiendo una red productiva sólida y complementaria.

El Parque Industrial II también se consolida como un escenario estratégico para quienes buscan invertir y desarrollarse en Roca. A las bonificaciones en la adquisición de parcelas y las exenciones tributarias municipales se suma una localización geográfica privilegiada: a menos de diez kilómetros del cruce entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 6, con conexión directa hacia Vaca Muerta, y a apenas cinco kilómetros y medio de la entrada a la ciudad por la avenida Jorge Newbery.

Nodo clave en una ubicación estratégica

Esta ubicación convierte al predio en un nodo logístico regional. Con más de 250 hectáreas disponibles, la zonificación interna ordena los niveles de complejidad y el tipo de actividad de cada empresa, garantizando un marco de respeto y preservación ambiental.

En este espacio ya funciona Arenas Locales S.A., dedicada al lavado, secado y clasificación de arenas de fractura, y se encuentran en proceso de radicación cuatro compañías: Zavecom S.R.L. (planta de tratamiento de residuos industriales y patogénicos), Eléctrica Patagónica S.R.L. (ingeniería eléctrica), Transportes Cemankar S.A. (base logística y de transporte) y Franco Transportes S.R.L. (recolección, transporte y tratamiento de aceites usados).

Capacitar personal

El fortalecimiento de los Parques Industriales no se limita únicamente a la radicación de nuevas firmas. Desde USEP se trabaja en la formación de personas en los perfiles que el sector productivo demanda, creando un puente entre quienes buscan empleo y quienes requieren mano de obra calificada.

“Este acompañamiento resulta clave para que la expansión industrial se traduzca en oportunidades concretas para los vecinos, generando un círculo virtuoso donde la capacitación alimenta el crecimiento y el crecimiento abre nuevas posibilidades de capacitación y trabajo”, resaltó Rodríguez.

Cervecería Luma: la pionera de Roca que se consolidó con su producción artesanal

Foto: Juan Thomes.-

Pionera en el rubro cervecero de la ciudad, Cervecería Luma se fue consolidando con el paso de los años como una de las propuestas más reconocidas dentro de la producción artesanal. Sus cervezas participan en ferias, eventos gastronómicos y están presentes en distintos puntos de venta de Roca.

Bruno Lanciotti, responsable de la firma, subrayó: “Para nosotros producir en Roca es un orgullo. La ciudad nos dio el espacio para crecer y nos permitió estar cerca de los consumidores. Apostamos a seguir ampliando nuestra presencia porque creemos en el potencial de este lugar”.

Zurita Carpintería: tradición y diseño a medida que perdura en Roca desde 1968

Fundada en 1968, Zurita Carpintería es una de las empresas más tradicionales de la ciudad. Con más de cinco décadas de trayectoria, ha sabido sostener un camino marcado por la calidad de sus trabajos a medida y la confianza de generaciones de clientes.

Maxi Zurita destacó: “La carpintería nos conecta con nuestra tradición y con el esfuerzo de quienes vinieron antes que nosotros. Al mismo tiempo, nos permite soñar con un futuro donde la creatividad, el trabajo y la pasión sigan dejando una huella en General Roca”.

Arenas Locales S.A.: Roca como punto estratégico para la industria hidrocarburífera

Ignacio Andreoli, referente de Arenas Locales S.A., resaltó que el procesamiento de arenas en cercanía es un factor determinante para la industria hidrocarburífera y otras actividades vinculadas.

“Roca es clave para el desarrollo de esta tarea cumpliendo con los estándares que exige el sector. Al mismo tiempo, trabajar desde aquí implica una reducción significativa de costos logísticos, de la huella de carbono y genera empleo local”, explicó.

Además, subrayó que la provincia está bien posicionada para abastecer la creciente demanda de Vaca Muerta, con el Parque Industrial II de Roca como plataforma para potenciar el crecimiento regional.