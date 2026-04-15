Río Negro negocia con el Gobierno Nacional el traspaso del Tren del Valle a provincia

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que el Gobierno nacional avanza en la transferencia del Tren del Valle a la provincia, en un proceso que aún se encuentra en negociación y definición técnica.

“El Tren del Valle tiene dos aspectos: tiene las vías y tiene material rodante, mejor dicho la vía y quien opera el tren”, explicó en diálogo con RÍO NEGRO Radio. En ese sentido, remarcó que las vías son del Estado nacional y que actualmente se está resolviendo la situación contractual tras el vencimiento del acuerdo con Ferrosur Roca S.A.

Tren del Valle: traspaso a Tren Patagónico marcha y nuevo esquema de operación

Weretilneck aseguró que existe una decisión concreta de avanzar con el traspaso del servicio actual. “La decisión de la Nación es el Tren actual del Valle, que es Plottier–Cipolletti, transferirlo al Tren Patagónico”, afirmó.

En paralelo, indicó que la empresa provincial podrá ampliar su rol: “Permitir que el Tren Patagónico pueda operar por sí o por el privado el Tren del Valle más grande”.

Según explicó, el proceso no se limita a una firma administrativa. “Estamos en las negociaciones, en las firmas de los documentos para la transferencia”, señaló, aunque advirtió que luego habrá una serie de pasos complejos vinculados a la implementación.

Desafíos técnicos, estaciones y expansión regional: ¿llega el Tren del Valle a Chichinales?

El mandatario planteó que uno de los principales objetivos es extender el servicio a todo el Alto Valle. “El desafío es todo el Alto Valle, de Chichinales a Plottier”, afirmó, aunque aclaró que no se trata de una puesta en marcha inmediata.

“No es un tema para meterlo para mañana o pasado, son temas técnicos”, subrayó, y enumeró algunos de los obstáculos actuales. Entre ellos, la necesidad de adquirir nuevas formaciones: “Hay que comprar material rodante para el tren”.

También mencionó la situación de las estaciones ferroviarias, muchas de ellas bajo control local o con usos diversos. “Hay que hablar con los municipios sobre las estaciones, hoy en manos de los municipios”, explicó. Y agregó: “En algunos casos son culturales, en otros están usurpadas, en otros hay actividades municipales”.

A esto se suma la coordinación con la empresa que administre la infraestructura ferroviaria. “Hay que hablar también con la empresa que se va a hacer cargo de las vías para ver el mantenimiento, el estado de las vías”, indicó.