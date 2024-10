Rodolfo Aguiar cruzó a Javier Milei: «Se compara con Colapinto, pero este Gobierno va a chocar»

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó una fuerte advertencia sobre la gestión del presidente Javier Milei y anticipó que el gremio se sumará al paro nacional de transporte convocado para el 30 de octubre.

En declaraciones a Radio Splendid – 990, Aguiar comparó a Milei con el piloto de Fórmula 3, Franco Colapinto, señalando que, a diferencia del corredor, el gobierno libertario «va a chocar».

«Lo escuchaba al Presidente compararse con Franco Colapinto porque le gusta acelerar y no frenar. Que no se compare mucho porque Colapinto es patriota, anda envuelto en la celeste y blanca, y estos andan con la bandera yankee. Además, Colapinto no despistó y este Gobierno va a chocar», afirmó Aguiar, en un tono crítico y desafiante.

El dirigente sindical señaló que las políticas del gobierno de Milei, en menos de un año, han deteriorado gravemente la vida de los trabajadores. “Esta huelga de 36 horas que los estatales vamos a iniciar al mediodía del 29 va a golpear fuerte a Milei y a sus mandantes. Este Presidente es un instrumento del poder económico y está siendo utilizado para quedarse con todas las riquezas del país”, aseguró el líder de ATE.

Aguiar fue más allá al afirmar que el ajuste impulsado por el gobierno libertario “está fuera de control”, incluso para quienes diseñaron las políticas, como Luis Caputo y el propio Milei. “En los primeros 100 días de gestión no pudieron hacer lo que querían. Este gobierno está perdiendo apoyo popular, y tres de cada diez votantes ya se arrepienten de haberlo apoyado en las urnas», agregó.

Aguiar, el acercamiento con Pablo Moyano y la dura crítica al diálogo sindical con el gobierno de Milei

En relación con el accionar de la Confederación General del Trabajo (CGT), Aguiar mantuvo una postura crítica. Si bien dijo respetar la autonomía de las organizaciones sindicales, cuestionó los acercamientos con el gobierno: “En este caso, con Pablo Moyano coincidimos en que a este gobierno hay que confrontarlo. Alguien puede pensar que sirve dialogar, ir a tomar un café a la Casa Rosada cuando ya ha sido aprobada la Ley Bases o reglamentada una reforma laboral que aniquila los derechos de los trabajadores. Ese diálogo es tardío. Resulta inútil a los intereses de los trabajadores”, manifestó con firmeza.

Aguiar denunció que el gobierno de Milei está favoreciendo a la «casta» que prometió combatir. “Este gobierno se abraza a la casta, la está protegiendo”, subrayó, en referencia a los sectores económicos y políticos que, según su visión, se benefician de las políticas de ajuste.

Cómo será el paro y la movilización de ATE de la semana que viene

ATE, según confirmó su secretario general, movilizará a las puertas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, como parte de las medidas de fuerza que llevarán adelante el 29 y 30 de octubre. El gremio estatal realizará una huelga de 36 horas para protestar contra las políticas del gobierno y exigir la defensa de los derechos laborales que, según Aguiar, están siendo «aniquilados».

Para el líder sindical, el principal reclamo es que los empleados públicos no logran llegar a fin de mes, especialmente aquellos que tienen hijos y deben afrontar alquileres. “Un empleado público en esta situación no llega ni a mitad de mes. Tenemos que conformar un frente de lucha que en la Argentina permita ponerle un freno a las políticas de entrega de este Gobierno”, insistió Aguiar.

El dirigente concluyó con un mensaje de advertencia: «Este ajuste está fuera de control, incluso para quienes lo diseñaron. La gente comienza a darse cuenta de que ha sido estafada, y el Gobierno de Milei pierde cada vez más apoyo popular».