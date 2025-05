Lali Espósito se presentará en Neuquén: la artista anunció su show en la capital neuquina

Lali Espósito se presentará en Neuquén. La noticia se confirmó mediante un video que la propia artista subió a sus redes sociales. «Se viene la gira. Próximamente, toda la info para conseguir sus entradas», anunció la artista en su cuenta de Instagram. La noticia ya es furor entre los fanáticos.

Lali Espósito se presentará en octubre 2025 en Neuquén

Lali Espósito enloqueció a su público al anunciar las fechas de su nuevo tour que realizará durante todo el 2025. En ese contexto, se presentará en distintas ciudades del país y tendrá tres shows en la Patagonia. Uno de ellos será en Neuquén.

Puntualmente, Lali se presentará en Neuquén el sábado 18 de octubre 2025, según difundió la propia artista en sus redes sociales. Además, estará en Trelew y Comodoro Rivadavia ese mismo mes.

«Atención fanáticos. La estrella del pop llega a tu ciudad. Si escuchaste bien, es la nueva gira de Lali. No cambies de canal. Próximamente toda la información. Acordate, no vayas a atender cuando el demonio llama», fue la voz en off que acompañó el anuncio.

Lali presentó su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”

Días atrás, Lali Espósito lanzó su esperado sexto álbum de estudio, No Vayas A Atender Cuando El Demonio Llama, un proyecto visceral y rebelde que marca un gran paso en su carrera. Con 15 canciones, el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales. Tiene una propuesta rockera, aunque no abandona la esencia pop que la consolidó como ícono generacional.

El álbum, descrito como el más desafiante y auténtico de Lali, combina letras crudas con una energía combativa y cuenta con colaboraciones estelares que refuerzan su ambición artística como Julieta Venegas, Duki, Dillom y Bersuit Vergarabat.