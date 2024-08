Rodrigo Buteler adelantó que Cipolletti prohibirá el tránsito de camiones de Vaca Muerta por las calles de la ciudad

Hay camiones de gran tamaño que ciruculan por calles de la ciudad porque no pueden pasar por debajo del puente ferrocarretero en Cipolletti.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, aseguró que prohibirán el paso de los camiones de Vaca Muerta por el medio de la ciudad y calificó de «golazo para los cipoleños» el hecho de «no tener más camiones pesados sobre Circunvalación». La semana pasada el tránsito por la zona estuvo colapsado lo que generó la fuerte reacción del gobernador de Río Negro Alberto Weretileneck.

Por otra parte transitar por las Rutas 22 y 151 es una verdadera odisea, sobre todo después de los días de lluvia que se vivieron la semana pasada. Los constantes bacheos y la falta de soluciones a largo plazo acrecientan las complicaciones que viven los conductores que por allí transitan.

En relación al tema del tránsito por la ciudad Buteler explicó que el municipio está haciendo una apuesta fuerte a la conectividad vial interna, «sobre todo en Circunvalación (Perón) para que sea más amigable porque tiene una banquina horrible y está detonada». Reconoció que hay baches que no pueden arreglar porque «los camiones te los destruyen y los vecinos se enojan con la municipalidad, con razón, pero no lo hacemos porque no vale la pena porque a los dos minutos va a estar rota de vuelta», dijo en diálogo con Radio LU19.

«Estamos analizando la prohibición del tránsito pesado sobre calle Circunvalación«, anunció, «es una calle urbana y lo vamos a hacer. Estamos haciendo un estudio para ver cómo avisarle a las empresas de transporte que no van a poder circular por ahí sino solamente por rutas nacionales. Las empresas deberán ver cómo se ordenan. Lo lógico es que sigan por Ruta 22 y 151″.

En relación a los posibles desvíos agregó que «los que no puedan pasar por el puente ferrocarretero porque Vialidad Nacional no hace la obra tendrán que ver por dónde resuelven eso, por lo menos no dentro de Cipolletti, que sea fuera de la ciudad, y tendrá que ser por las calles de tierra de la zona norte».

Explicó que el análisis está vinculado a la vuelta del Tren de pasajeros con Ferrosur. «Esta semana vamos a tener novedades más concretas sobre eso. Si Ferrosur sigue reticente ya no tiene ningún sentido desviar el tránsito pesado para Circunvalación», expresó.

«Fuimos permisivos en función de lograr que nadie choque el puente para que Ferrosir nos devuelvan el tren. Si Ferrosur en su complejidad del tema de la concesión no devuelve el tren, ya será un problema de Ferrosur con Vialidad Nacional esa bajada de la Ruta 151″, agregó.

«Nosotros no podemos hacernos responsables de la falta de inversión que hemos tenido en esta zona en los últimos años. Es una noticia importante, va cambiar radicalmente. Para los cipoleños va a ser un golazo en el tránsito interno no tener más camiones pesados sobre Circunvalación», declaró.

El valle de los pozos y la odisea de circular por la Ruta 151 bajo el puente ferroviario en Cipolletti

Otro punto complicado de transitar luego de jornadas con precipitaciones es el sector de la Ruta 151 que pasa por debajo del puente ferroviario en el ingreso a Cipolletti. Allí los conductores realizan maniobras arriesgadas para intentar esquivar los grandes pozos que aparecen con las lluvias.

Esto genera inconvenientes en el tránsito y largas filas de vehículos se forman ante los intentos de esquivar los pozos. Sin contar los camiones de gran porte que intentan circular por la zona pese a que su altura no lo permite.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, compartió su descontento por esta situación y dijo: «El abandono del estado nacional para con nuestras rutas es intolerable, rutas nacionales que vialidad nacional no mantiene ni cede, les pedimos que si no se van a ocupar dejen que las rutas pasen a ser provinciales, basta de abandono».