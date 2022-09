Rodríguez Larreta sobre la ocupación en Villa Mascardi: “hay un modelo de país que se está acabando”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, repudió hoy los ataques de “pseudo mapuches” en Villa Mascardi y apuntó contra el gobierno nacional que “falla en su obligación de cuidar a los argentinos”.

Fue a través de una carta que el dirigente de Juntos por el Cambio publicó en sus redes sociales, donde relacionó los ataques en el sur de Río Negro, con la extorsión de los sindicatos de neumáticos en varios puntos del país, con las tomas autoritarias en las escuelas porteñas y el embate del kirchnerismo contra las PASO y buscando aprobar leyes de lema en algunas provincias.

La carta, titulada “Hay un modelo de país que se está acabando” remarca que los hechos dan cuenta de “los últimos reflejos de un modelo de país que se está yendo. El que viene es mucho mejor y lo vamos a construir juntos”.

El jefe de Gobierno porteño aseguró que «los argentinos nos cansamos de que pequeños grupos muy intensos marquen el ritmo del país». No somos eso, no queremos eso y cada vez tenemos más claro que hay cosas que se hacen y cosas que no, señaló Rodríguez Larreta.

El gobernante de CABA citó como ejemplo la toma de nueve colegios de Buenos Aires: «Mientras un grupo muy chico de alumnos, y de padres irresponsables, impiden que unos 5.000 chicos puedan estudiar, hay casi 200.000 que van a clases todos los días y ni piensan en tomar su escuela, y alrededor de 12.000 que están haciendo las prácticas educativas».